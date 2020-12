Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo ormai vicini alle feste natalizie e sempre alla ricerca di ricette deliziose e facili da preparare. Non è mai stato più semplice cucinare delle patate al forno perfette, croccanti e buonissime, grazie ad un ingrediente segreto.

Perché le patate al forno a casa spesso deludono

Nel preparare patate al forno a casa spesso si ha un risultato deludente. Spesso le patate non sono abbastanza croccanti, non sono ben cotte oppure sono insipide. Nel peggiore dei casi sono totalmente spappolate.

Il motivo che rende le patate al forno fatte in casa poco appetibili può essere la precottura errata oppure la dimensione delle patate troppo grande.

Condivideremo con voi la migliore ricetta per cucinare delle patate al forno perfette grazie ad un ingrediente segreto, croccanti al punto giusto (né sfaldate né indurite) e saporite. Questa ricetta esalta tutte le proprietà delle patate e vi farà fare un figurone al pranzo di Natale. Grazie ad un ingrediente segreto otterrete le migliori patate al forno di sempre.

Le patate al forno perfette

L’ingrediente di cui parliamo è il bicarbonato di sodio, che non può mancare in nessuna cucina.

Il bicarbonato di sodio è una sostanza basica che farà sì che le patate si sfaldino lievemente in superficie. In questo modo si impregneranno meglio di olio e saranno più croccanti.

Per avere delle patate al forno perfette avrete semplicemente bisogno di:

un forno;

delle patate;

olio extravergine di oliva;

bicarbonato di sodio.

Ora che abbiamo tutti gli ingredienti possiamo procedere con la ricetta.

Preparazione

Prendere le patate, sbucciarle e lavarle bene.

Tagliare le patate a pezzettini della stessa grandezza, massimo 3 cm. Questa è la dimensione ideale per avere delle patate cotte uniformemente.

Portare una pentola d’acqua salata ad ebollizione e versare un cucchiaino di bicarbonato e successivamente buttare le patate.

Dopo una decina di minuti scolare le patate e sistemarle in una teglia o in una pirofila sparse in modo che non si sovrappongano.

Prima di infornare le patate si può arricchire il piatto aggiungendo sale grosso, rosmarino, pepe nero, paprika e/o altri ingredienti secondo il proprio gusto.

Ricoprire le patate con dell’olio extravergine di oliva.

Infornare a 180 gradi per minimo una mezz’ora.

A metà cottura girare le patate in modo che arrostiscano in maniera uniforme.

Infine sistemare le patate al forno in un piatto da portata e le patate al forno perfette grazie ad un ingrediente segreto sono pronte.