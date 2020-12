Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina valdostana è una delle cucine più ricche di formaggio in Italia. Complici i suoi pascoli verdi, tutto ruota intorno al sapiente uso della carne e del formaggio nella cucina regionale.Il pasticcio valdostano, connubio di formaggio e carne, racchiude in sé il meglio di questa regione italiana.

La carne che compone il piatto è un saporito taglio di lonza che rende il piatto gustoso e l’aggiunta della fontina lo rendono davvero irresistibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

È un piatto perfetto per gli inverni freddi che costringono le persone in casa e magari vogliono scaldarsi con qualcosa di buono.

Ingredienti

500 gr di lonza di maiale;

800 gr di patate;

250 gr di formaggio fontina;

2 cipolle;

1 bicchiere di vino bianco;

2 dl di latte;

30 gr tra burro e olio;

sale, pepe e noce moscata.

Vediamo come realizzare il pasticcio valdostano, connubio di formaggio e carne

Tagliare le patate e la carne a cubetti, dovranno essere grandi uguali. Tritare quindi la cipolla e affettare bene il formaggio.

Far appassire la cipolla in una teglia con un po’ di olio e di burro, il fuoco dovrà essere moderato. Aggiungere quindi la carne e farla rosolare a fuoco vivace per qualche minuto. Bagnare dunque col vino.

Far evaporare il vino e aggiungere le patate, il sale, il pepe, la noce moscata. Bagnare quindi col latte, una quantità sufficiente per coprire le patate. Coprire quindi il tegame e far cuocere a fuoco basso, mescolando per non fare attaccare gli ingredienti al fondo della padella. Quando il latte sarà stato tutto assorbito, levare il tegame dal fuoco, livellare la superficie con un cucchiaio di legno e aggiungervi la fontina a fette.

Mettere il tegame in un forno preriscaldato a 180° per qualche minuto, giusto il tempo di far sciogliere bene il formaggio e renderlo filante e appetitoso.

Servire caldissimo con pane casareccio tostato.

Approfondimento

Velocissimo soufflé di formaggio per stupire ospiti inattesi