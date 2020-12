Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La polenta può essere cucinata in molti modi e sarà sempre ottima. Che sia col formaggio, con le verdure o con il sugo di carne, la polenta farà sempre un’ottima figura in tavola e sarà accolta da tutti i commensali con gioia. Oggi si prepara un pasticcio di polenta con le bietole, un secondo gustoso e leggero, che saprà stupire i nostri ospiti.

La presenza delle verdure rende il pasticcio leggero e facile da digerire.

Vediamo come realizzare un pasticcio di polenta con le bietole.

Ingredienti

800 gr di polenta già pronta;

800 gr di bietole;

250 gr di pomodori;

400 gr di pecorino morbido;

1 spicchio d’aglio;

2 peperoncini rossi;

olio e sale.

Pasticcio di polenta con le bietole, un secondo gustoso

Lavare bene i pomodorini e tagliarli a metà. Lavare quindi le bietole e metterle in una casseruola per farle appassire un poco. Quando saranno cotte scolarle “al dente”.

In una padella, scaldare l’olio e fare un soffritto di aglio e peperoncino. Appena il soffritto sarà pronto, aggiungere i pomodorini, salare e continuare a far cuocere per circa 4 minuti.

Riscaldare il forno a 200°. Oliare una pirofila e mettervi la polenta tagliata a fettine. Alternare le fettine di polenta con le bietole. Tagliare quindi il pecorino a listarelle e metterlo sopra la polenta o tra un pezzo di bietola e un pezzo di polenta.

Infornare per circa 10 minuti, almeno finché il formaggio non si sarà sciolto completamente e avrà formato una bella crosticina croccante.

Il piatto va servito subito, appena sfornato e sarà caldo, dorato e fragrante.

La magia del pecorino, unito alla polenta tagliata a fettine, daranno al nostro piatto una consistenza e un sapore unico nel suo genere.

Lo sformato è buono anche per il giorno dopo, magari riscaldato in padella per far tostare meglio la polenta e riprendere la pasta filante del pecorino che si sarà già sciolto.