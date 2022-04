Spesso, la sera, quando si rientra dal lavoro, non si sa cosa cucinare. Un po’ perché, a volte, la fantasia langue, soprattutto se non si è grandi appassionati di cucina. E inoltre, anche perché il tempo è sempre piuttosto risicato. Di certo, con solo mezz’oretta a disposizione non si possono preparare manicaretti luculliani o numerose portate. Tenere sempre in frigorifero un rotolo di pasta sfoglia è una soluzione molto furba. La pasta sfoglia, infatti, è un po’ un jolly. Quando non si sa cucinare, basta farcirla con ciò che piace o, anche più semplicemente, con quel che avanza nel frigorifero, ed ecco pronta una gustosa torta salata. I rustici sono un piatto comodo e pratico: veloci da preparare, fungono anche da piatto unico. Non dovremo quindi preparare primo, secondo e contorno. Con una portata abbiamo risolto la cena.

La pasta sfoglia, poi, è estremamente versatile. La possiamo utilizzare anche per preparare un dolcetto dell’ultimo secondo, come questi golosi fagottini ripieni di frutta. Ma torniamo ora alla nostra cena. Nelle prossime righe andremo a proporre una torta salata saporita con un ripieno un po’ diverso dal classico prosciutto e formaggio.

Pasta sfoglia, ricotta e poco altro ed ecco una gustosissima cena pronta in 15 minuti che conquisterà tutti

Indossiamo il grembiule e mettiamoci all’opera.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

250 g di ricotta;

15 pomodorini pachino;

8 carciofini sott’olio;

10 olive nere denocciolate;

50 g di formaggio grattugiato;

latte q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, dovremo preparare gli ingredienti della farcia. Tagliare i pomodorini a metà, sciacquare sotto l’acqua i carciofini per togliere l’olio di conserva e ridurre le olive a rondelle. Una volta fatto ciò, prendiamo una ciotola e versiamoci la ricotta. Cominciamo a lavorarla con la forchetta. Se risultasse troppo dura, aggiungere un goccino di latte per ammorbidirla. Una volta che la ricotta sarà bella cremosa, unire i carciofini, i pomodorini spaccati a metà e le olive. Mescolare e poi aggiungere il formaggio grattugiato. In ultimo, aggiustare di sale, ma senza esagerare, perché molti ingredienti presenti sono già piuttosto saporiti.

A questo punto, spalmare la farcia così ottenuta sulla pasta sfoglia e mettere a cuocere in forno caldo a 180° per 15 minuti circa. Servire tiepida o a temperatura ambiente. Mai troppo calda. E così, con pasta sfoglia, ricotta e poco altro abbiamo cucinato una portata davvero molto gustosa.

