Il tofu è entrato da pochi anni nella nostra cucina ed è riuscito a trovarsi un posto nei piatti di tutti i vegetariani e i vegani d’Italia.

In pochi sanno che gennaio è il mese riservato al veganesimo, in inglese infatti si chiama “vegnuary” e propone piatti della tradizione rivisitati in chiave vegan.

Un piatto che può riassumere bene questo mese è questa pasta profumata agli agrumi e tofu.

Si prepara in pochi minuti e sarà una bella sorpresa anche per gli onnivori a tavola.

Ingredienti

500 gr di pasta fresca acqua e farina;

300 gr di tofu al naturale;

300 ml di panna di soia;

olio d’oliva qb;

1 limone intero;

1 arancia rossa;

250 gr di mozzarella di riso;

100 gr di parmigiano vegetale;

sale qb.

Pasta profumata agli agrumi e tofu

Per prima cosa dobbiamo procurarci la mozzarella di riso e il parmigiano vegetale. Al momento, molti supermercati vendono la mozzarella di riso, o comunque una variante vegana. Se non la si trova, la si può omettere tranquillamente, così come il parmigiano vegetale.

Prepariamo la nostra pasta agli agrumi lavando bene l’arancia e il limone; spremiamoli e lasciamo da parte una fettina di limone e un po’ di scorza d’arancia.

Riscaldiamo quindi la panna di soia e aggiungiamoci il succo di limone, quello d’arancia, l’olio d’oliva, il sale e la mozzarella di riso tritata.

Scoliamo il tofu dalla sua acqua e schiacciamolo con una forchetta, quindi prendiamo una padella e rosoliamolo con un poco d’olio e sale. Quando sarà pronto, aggiungiamolo alla panna di soia.

Cuociamo la pasta acqua e farina per i minuti indicati sulla scatola. Scoliamo la pasta al dente e aggiungiamola alla padella con il sughetto di soia preparato.

Impiattiamola quindi in una fondina e condiamola con il formaggio vegetale. Decoriamo il piatto con le fettine di limone e la scorza d’arancia lasciate da parte.