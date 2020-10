Per gli italiani il cibo è una cosa seria. Grazie alle elaborazioni culinarie della nostra terra, infatti, siamo famosi in tutto il mondo. Ma siamo anche rinomati per la nostra tendenza a rigettare molte ricette che si discostano dalla tradizione e per la nostra reticenza ad infrangere dei tabù imposti dall’alto.

Ma noi di ProiezionidiBorsa siamo degli innovatori e oggi parleremo di un piatto strano e sorprendente. Ecco spiegata il procedimento per preparare la pasta pesto e salmone, lo strano abbinamento che farà impazzire i vostri invitati.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

a) 500 grammi di pasta, preferibilmente corta;

b) 300 grammi di salmone affumicato;

c) 40 grammi di olio extravergine di oliva di buona qualità;

d) 100 grammi di basilico fresco in foglie;

e) 35 grammi di pinoli;

f) 70 grammi parmigiano grattugiato o da grattugiare;

g) 30 grammi di pecorino grattugiato o da grattugiare;

h) uno spicchio di aglio (facoltativo);

I) Sale grosso, quanto basta.

Il procedimento

Mettiamo a bollire sui fornelli una pentola di acqua salata. Passiamo, quindi, alla preparazione della salsa. È possibile accelerare di molto la preparazione di questo primo piatto semplicemente usando del pesto già pronto di buona qualità. Però è consigliabile prepararlo manualmente per gustare una pietanza di qualità superiore.

Allora prendiamo i pinoli, sciacquiamo e asciughiamo le foglie di basilico più belle e inseriamo tutto nel mixer. Se lo riteniamo necessario, possiamo anche aggiungere uno spicchio di aglio.

Grattugiamo, quindi, i due formaggi nelle quantità indicate e poi riponiamoli nel frullatore. Accendiamo a potenza media e inseriamo anche 40 grammi di olio extravergine di oliva. Il composto deve risultare morbido e cremoso.

Nel frattempo, buttiamo la pasta e tagliamo il salmone affumicato a piccole listarelle. Emulsioniamo il salmone e il pesto insieme

Aspettiamo il tempo richiesto per la cottura, scoliamo la pasta e aggiungiamola al condimento che abbiamo ottenuto.

Ecco il procedimento per preparare la pasta pesto e salmone, lo strano abbinamento che farà impazzire i vostri invitati. Sul sito oltre a ricette particolari, è anche presente una variegata rubrica regionale. Qui descriviamo un piatto della tradizione brianzola, la pasta alla monzese.