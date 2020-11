Oggi vogliamo parlare della pasta pasticciata broccoli e salsiccia un piatto a cui sarà impossibile resistere. È una ricetta della tradizione popolare di cui esistono molte varianti, noi la proponiamo come una pasta al forno bianca preparata con i prodotti dell’autunno. È molto semplice nella esecuzione ma garantisce un grande successo all’arrivo in tavola.

Vediamo, quindi, gli ingredienti della pasta pasticciata broccoli e salsiccia un piatto a cui sarà impossibile resistere.

Gli ingredienti

Dunque, gli ingredienti per quattro persone sono:

a) 300 gr di mezze maniche rigate;

b) un cespo di broccoletti;

c) 250 gr di provola;

d) 200 gr di salsiccia;

e) uno spicchio di aglio;

f) ½ bicchiere di vino bianco;

g) Parmigiano grattugiato;

h) pangrattato;

i) olio extravergine di oliva e sale.

La preparazione

Si comincia pulendo il broccolo e riducendolo in cimette. Sbollentarlo, quindi, in acqua per 7-8 minuti. Nel frattempo, rimuovere la pelle che avvolge le salsicce, detta budello.

In una padella grande aggiungere un fondo di olio e l’aglio. Quando quest’ultimo sarà imbiondito unire la polpa della salsiccia sgranata con i rebbi di una forchetta.

Dopo cinque minuti di rosolatura aggiungere il vino e lasciare evaporare a fuoco vivo.

Aggiungere le cimette di broccolo sbollentate e lasciare andare per un paio di minuti. Cuocere la pasta come di consueto, scolarla un minuto prima che sia pronta e versarla nella padella con gli altri ingredienti.

Nel frattempo ungere con l’olio una pirofila da forno e spolverarla con del pangrattato. Versare, quindi, la metà della pasta, aggiungere metà della provola tagliata a tocchetti ed il parmigiano. A seguire la pasta rimanente, la provola e cospargere di parmigiano la superfice.

Cuocere in forno statico per venti minuti a 200°. Passare alla modalità grill per gli ultimi minuti per ottenere una crosticina dorata e croccante che nasconderà un interno morbido e filante.

Il risultato sarà un piatto succulento e goloso a cui sarà impossibile resistere.

Consigliamo di lasciarla riposare fuori dal forno per cinque minuti prima di servirla.

Ecco svelata la ricetta della pasta pasticciata broccoli e salsiccia un piatto a cui sarà impossibile resistere.