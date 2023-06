Pasta leggera e sfiziosa, ideale per depurare l’organismo in vista dell’estate: ecco la proposta di Barbara De Nigris

Per prepararci alla prova costume in gran forma, oggi vi proponiamo un piatto di pasta gustoso e sfiziosissimo con un ingrediente che aiuta a depurare l’organismo. Vediamo quindi come preparare la pasta al tarassaco!

L’estate è ormai alle porte. Con il freddo e le piogge delle scorse settimane, forse siamo stati un po’ destabilizzati, ma alla prova costume, è questione di ore… Come più volte abbiamo avuto modo di dire, per stare bene ed essere in forma, il mix ideale è allenamento e alimentazione equilibrata. Non tutti, però, sono ligi e rispettano tutto l’anno questo saggio consiglio. Sono molti, infatti, quelli che cercano di correre ai ripari all’ultimo minuto, magari mascherando un rotolo di troppo con outfit strategici. Di certo, ci sono cibi che, più di altri, aiutano a sgonfiare e a depurare l’organismo. In questo articolo andremo quindi a proporvi proprio un’idea leggera e benefica da portare in tavola in queste giornate prespiaggia.

Pasta leggera e sfiziosa, ideale per depurare l’organismo

Vediamo allora insieme come preparare le penne al tarassaco. La ricetta che stiamo per spiegare l’ha proposta Anna De Nigris, una chef protagonista di “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione RAI condotta dalla solare Antonella Clerici.

Ingredienti per 4 persone

400 g di pasta (penne, farfalle, fusilli…);

(penne, farfalle, fusilli…); 400 g di tarassaco fresco ;

; 400 g di formaggio primo sale ;

; 150 g di speck tritato ;

; 300 ml di vino rosso ;

; 60 ml di aceto di mele ;

; 50 g di formaggio grattugiato ;

; 40 g di schuttelbrot (pane duro di segale tipico del Trentino);

(pane duro di segale tipico del Trentino); 30 g di burro ;

; 2 spicchi d’ aglio ;

; rosmarino q.b.;

q.b.; alloro q.b.;

q.b.; bacche di ginepro ;

; peperoncino q.b.;

q.b.; olio EVO q.b.;

q.b.; sale e pepe q.b.

Come procedere

La sera prima, prendere una ciotola e versarvi il vino rosso, le erbe aromatiche, il peperoncino e le bacche di ginepro. Immergervi poi il primo sale tagliato a dadini e far riposare una notte in frigorifero. L’indomani, affettare il tarassaco e metterlo in una padella ad appassire con olio, aglio, sale e peperoncino. Quindi sfumare con l’aceto di mele.

Nel frattempo, mentre la pasta cuoce, frantumare lo schuttelbrot e farlo rosolare in un’altra padella con una noce di burro e lo speck. Scolare la pasta al dente e farla saltare in padella col tarassaco, il formaggio grattugiato e una parte dei dadini di primo sale marinato. Prima di servire, decorare con il crumble di speck e qualche cubetto di primo sale.

Cos’è il tarassaco e quali sono le sue proprietà

Meglio noto come Dente di Leone, tutti conosciamo il tarassaco. È quel fiore giallo intenso che, a fioritura ormai avvenuta, si trasforma in un vaporoso soffione. In ambito medicale, il tarassaco è rinomato per l’azione lenitiva. Viene infatti spesso usato per alleviare i fastidi da ustioni, punture di insetti ed irritazioni.

Ricco di vitamine e sali minerali, il tarassaco contiene anche principi attivi aventi azione lassativa e diuretica. Inoltre, è considerato anche un rimedio efficace in caso di problemi digestivi. Buona fonte di antiossidanti, apporta anche fibre e minerali, come calcio, fosforo e potassio. Ecco, quindi, perché quella al tarassaco è una pasta leggera e sfiziosa, ideale per depurare l’organismo. Unica avvertenza: attenzione in caso di allergia!