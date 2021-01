Il cavolfiore è una delle verdure principali dell’inverno. Cucinato in mille modi diversi, è gustoso e sempre un’ottima idea per un piatto particolare e pieno di gusto. La pasta gratinata al cavolfiore filante è l’occasione adatta per cucinare questa verdura e portare in tavola un primo sfizioso. La facilità della ricetta non deve trarre in inganno, perché nonostante sia una normale pasta gratinata, è un connubio perfetto tra gusto e leggerezza.

Si può preparare con largo anticipo, l’importante è scaldarla poco prima del servizio in tavola.

Ingredienti

380 gr di maccheroni;

1\2 cavolfiore bianco;

1\2 cavolfiore verde;

200 ml di besciamella già pronta;

1 cipolla;

una bustina di zafferano;

30 gr di grana già grattugiato;

burro q.b.;

olio d’oliva;

sale.

Pasta gratinata al cavolfiore filante

Dividiamo i cavolfiori in cimette e prepariamo una pentola per la cottura al vapore. Cuociamoi le cimette per circa 10 minuti al massimo. Affettiamo quindi la cipolla e facciamola appassire in una padella con due cucchiai d’olio. Prendiamo le cimette cotte al vapore e facciamole stufare nella padella, saliamole e togliamole dal fuoco quando saranno morbide.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Prepariamo la pasta mettendo sul fuoco una pentola piena d’acqua salata. Appena l’acqua bolle, mettiamoci la bustina di zafferano, quindi buttiamo dentro la pasta. Quando sarà cotta al dente, scoliamola e mettiamola da parte.

Prendiamo una pirofila, imburriamola, infariniamola e versiamoci dentro una parte del condimento di cavolfiore e besciamella. Aggiungiamo quindi la pasta, mescoliamo bene perché il tutto si amalgami e cospargiamo con il grana grattugiato. Accendiamo il forno a 180° in modalità statica e inforniamo quindi la pasta. La cottura non dovrà superare i 10 minuti al massimo, basterà fare la prova della crosticina. Quando si sarà formata, togliamo la teglia dal forno e impiattiamo. La pasta va servita caldissima e filante. Ed ecco come preparare velocemente ed in poche mosse la pasta gratinata al cavolfiore.