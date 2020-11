Questo piatto delizioso arriva dal cuore della Romagna: Faenza. Una città che vanta un meraviglioso Museo Internazionale delle Ceramiche, un bel Duomo che fu disegnato pure da Leonardo da Vinci. E l’antico Palio del Niballo, con sbandieratori e giostra dei cavalieri.

La cucina tipica è delicata e particolarmente gustosa. Alcuni piatti, come i cappelletti e i passatelli in brodo, sono piuttosto elaborati. Ma altri sono talmente facili e veloci, che gli adolescenti li preparano da soli. E iniziano a farlo in occasione delle prime riunioni scolastiche.

Uno di questi è appunto la “pasta gramigna panna e salsiccia”, pronta in soli otto minuti. Ecco la ricetta per quattro persone, suggerita agli Esperti di Cucina di Proiezioni di Borsa da Mirella Fantinelli.

Il sapore schietto della salsiccia fresca

Mettiamo a scaldare sul fuoco un litro e mezzo d’acqua salata. Intanto schiacciamo con la forchetta 250 grammi di salsiccia fresca di maiale romagnola, eliminando la pelle. La carne è già condita, basta metterla così, un pò sminuzzata, in una pentola a fondo largo con un bicchiere d’acqua, senza né olio né burro.

Va rosolata ma non troppo, in modo che la pasta di salsiccia si cuocia, ma resti un pò rosata e profumata. Sul fondo della pentola deve restare, anzi, una succulenta salsina.

Pasta gramigna panna e salsiccia, la delizia romagnola pronta in otto minuti

Quando l’acqua bolle, si calano 400 grammi di pasta “gramigna” e si attende la cottura al dente. La pasta gramigna, formata da delicati riccioli traforati lunghi un paio di centimetri, è tipica della Romagna e perfetta per questa preparazione. Chi non riesce a trovarla, può sostituirla con strozzapreti o mezze pennette.

La fresca mantecatura alla panna

Pasta gramigna panna e salsiccia, la delizia romagnola pronta in otto minuti. Versare la salsiccia e l’intingolo in una padella larga, aggiungere una confezione di panna fresca o di panna da cucina e far andare un pò sul fuoco, poi unire subito la pasta.

Amalgamare delicatamente, grattare un pò di pepe e spolverare di formaggio parmigiano grattugiato al momento.