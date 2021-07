La caprese è un secondo piatto tipico della cucina italiana e in particolare di quella campana. I suoi ingredienti sono mozzarella, pomodoro, basilico e origano. Genuini, economici e facilmente reperibili.

Accompagnandolo con la pasta, in questo caso con le farfalle, prepareremo un’alternativa semplice e veloce alla classica insalata di pasta con la giardiniera o con würstel e formaggio. L’ideale per il mese di agosto, che è ormai alle porte.

Pasta fredda alla caprese come alternativa all’insalata di pasta tradizionale

Ingredienti per 4 persone

a) 320 g di farfalle;

b) 250 g di pomodoro fiascone o anche qualsiasi varietà grande, matura e croccante;

c) 1 cucchiaio di origano secco;

d) foglie di basilico fresco, pepe appena macerato, sale fino q.b.;

e) 250 g di mozzarella di bufala tagliata a dadini;

f) 2 cucchiai di olio extravergine di oliva per condire.

Procedimento

Cuocere la pasta e scolarla quando è ancora al dente, basandosi sul tempo di cottura riportato dalla confezione

Lavare, asciugare e pulire i pomodori, per poi tagliarli a fettine.

Aggiungerli alla pasta già cotta assieme alla mozzarella tagliata a dadini e mescolare il tutto.

Lavare e asciugare le foglie di basilico e aggiungerle alla pasta fredda, cospargerla il tutto con l’origano essiccato e mescolare nuovamente.

Assicurarsi che la pasta e il resto degli ingredienti si siano amalgamati perfettamente.

Lasciare riposare la pasta fredda alla caprese nel frigorifero per almeno venti minuti di tempo.

Servire la pasta fredda alla caprese come alternativa all’insalata di pasta tradizionale.

Buon appetito.

Altre alternative all’insalata di pasta tradizionale

