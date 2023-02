Pasta e fagioli da 10 e lode? Evita questi errori che in molti fanno e avrai un primo piatto cremoso e sempre perfetto

Per una pasta e fagioli da 10 e lode ecco gli errori da non commettere-proiezionidiborsa.it

La pasta e fagioli è uno dei primi piatti più buoni di sempre. Lo preparavano le nostre nonne e poi le nostre mamme. Quali sono i segreti per portare in tavola una preparazione semplicemente4 perfetta? Ecco i consigli e gli errori comuni da non commettere più.

La pasta e fagioli è una di quelle pietanze semplici, genuine e golosa che unisce l’Italia, da Nord a Sud. Diverse sono le varianti di questo incredibile piatto e sulle quali possiamo contare per un risultato strepitoso. Tuttavia, nonostante il procedimento che appare piuttosto facile, gli errori sono sempre dietro l’angolo. Piccole disattenzioni che in cucina possono fare la differenza e rovinare qualunque piatto. Così come succede per le lenticchie, oppure per la preparazione della pasta frolla, gli errori più banali sono spesso quelli che alterano il sapore e la consistenza dei piatti. Dunque, meglio conoscerli, riconoscerli in tempo e non commetterli più.

Per una pasta e fagioli da 10 e lode ecco i 5 errori da evitare

I fagioli in scatola sono molto amati in cucina, soprattutto per la praticità e la velocità di utilizzo. Tuttavia, secondo molti chef sarebbero da evitare per preparare un primo piatto semplice, come la tradizionale pasta e fagioli. Il motivo? I fagioli inscatolati apparirebbero più sciapi, oppure al contrario, troppo salati. Inoltre, in cottura si sfaldano molto facilmente, giacché risultano già cotti. Di conseguenza, anche per una classica pasta si consigliano i fagioli freschi o secchi.

Il secondo errore si commette spesso sull’ammollo e sul procedimento. Per una pasta saporita e cremosa al punto giusto, bisognerebbe lasciare i fagioli in ammollo per una notte, poi sciacquarli e cuocerli in una pentola con acqua fredda e gli odori preferiti. Si consigliano rosmarino, salvia, aglio, ma anche uno spicchio di cipolla e una foglia di alloro. Inoltre, una carota tenera, un gambetto di sedano o un mazzolino di prezzemolo regaleranno alla preparazione un vero tocco di classe.

Portare a bollore per mezz’ora (per i fagioli freschi), oppure per un’ora (per quelli secchi). Il sale andrà aggiunto solo a fine cottura.

Perché non passare una parte del condimento?

Per ottenere una pasta ricca di condimento, densa e piena di gusto, una parte dei fagioli andranno tritati e trasformati in una purea. Questo passaggio si può svolgere tramite un passaverdura, da posizionare direttamente sulla pentola. Si consiglia di passare circa un terzo del condimento, così da ottenere una crema di fagioli, senza buccia. In alternativa, l’uso di un frullatore ad immersione è semplice e pratico. (Con questo metodo, però, le bucce dei fagioli non andranno eliminate).

Per una pasta e fagioli da 10 e lode, uno dei segreti è proprio la pasta. In realtà, nella pasta e fagioli va bene quasi tutto. Dagli spaghetti spezzati, alla pasta mista. Da provare le pappardelle secche all’uovo da spezzare. Hanno il potere di trattenere bene il condimento e sono una vera specialità.

Dove cuocere la pasta?

Ecco un altro dilemma! Per una pasta e fagioli perfetta, il segreto è cuocere la pasta direttamente nel condimento. Per evitare l’effetto “brodoso”, i fagioli devono avere poco liquido. Quest’ultimo sarà assorbito, pian piano dalla pasta.