Adulti e bambini possono dedicarsi insieme alla preparazione della pasta di sale fai da te, un’alternativa casalinga alla ben più nota plastilina. Anche se ha una consistenza decisamente più morbida. Questa caratteristica reca vantaggi e vantaggi, ma sicuramente è molto più semplice da manipolare rispetto alla plastilina. Ma è anche molto più sicura. Sappiamo bene che i bambini tendono a mettere in bocca tutto ciò che si trovano davanti; spesso, è il loro modo di conoscere il mondo. Si consiglia comunque di monitorarli nel corso dell’attività di gioco, onde scongiurare il rischio di soffocamento. Gli ingredienti che compongono la pasta di sale sono commestibili: farina, olio vegetale, sale, acqua calda e coloranti naturali per gli alimenti. Prima di procedere, raccomandiamo la lettura di quest’altro articolo, nel quale indichiamo l’errore da non commettere quando si prepara la pasta di sale. Quindi, ecco come preparare la pasta di sale fai da te per far giocare i bambini.

Ingredienti

1 tazza di sale;

2 tazze di farina;

1 tazza di acqua calda;

fialette di coloranti alimentari a scelta;

2 cucchiaini di olio vegetale per ammorbidire.

Pasta di sale fai da te per far giocare i bambini

Mettere gli ingredienti secchi e mescolarli tra loro in un tegame. Aggiungere acqua e impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. Continuare a lavorare l’impasto e aggiungere due cucchiaini di olio vegetale. A mano a mano, aggiungere farina o acqua a seconda di se l’impasto sia troppo appiccicoso o troppo secco. L’importante è che risulti malleabile ma senza attaccarsi di continuo alle mani. A impasto ultimato, è possibile colorarlo utilizzando delle fialette di coloranti alimentari a scelta. Passare due volte il colore e di farlo prima che si asciughi, così da fare in modo che sia più brillante e duraturo. Quindi, non resta che cominciare a giocare. Una volta ultimati, i lavoretti devono essere asciugati. Ci sono diversi modi per farlo, come metterli su un calorifero durante i mesi invernali o esporli al sole. Tuttavia, il più efficace è l’asciugatura in forno ventilato a bassa temperatura (non più di 50-60°) onde evitare che la pasta di sale si crepi.

Come conservarla

Avvolgerla in della pellicola di plastica alimentare e conservarla nella parte più bassa del frigorifero. Non può essere conservata per più di poche ore, onde evitare che cominci ad indurirsi e diventi inutilizzabile. E se una volta tirata dopo poche ore risulta dura? Ammorbidirla con un cucchiaino di olio vegetale e modellarla nuovamente tra le proprie mani.

Un’alternativa: la pasta di sale profumata

Il procedimento non cambia molto. Ciò che fa la differenza è l’aggiunta di due gocce di olio essenziale ad uso alimentare all’impasto nel corso del procedimento di lavorazione.