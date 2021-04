Oggi consigliamo un primo piatto davvero invitante e molto indicato come pranzo della domenica da condividere con i propri cari. Si tratta di una pasta al forno ricca e originale e facile da preparare per la gioia di tutta la famiglia a soli 13 euro.

Nell’esecuzione di questa ricetta, prestiamo molta attenzione al formato di pasta da scegliere. Noi consigliamo una pasta rigata che tenga la cottura, e con un formato tale da poterla riporre nel tegame in verticale per essere poi farcita. Vanno bene i rigatoni, le mezze maniche e ancor di più i paccheri rigati.

La modalità di disposizione della pasta nel contenitore e della sua farcitura definiscono l’originalità di questo primo piatto al forno. Esso, nei fatti, risulterà essere una sorta di torta di pasta.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti per 6/8 persone (a lato degli ingredienti imputiamo la relativa spesa media prevista):

a) paccheri rigati (2,70 euro);

b) 700 g di passata di pomodoro (1,30 euro);

c) 300 g di salsiccia (3,00 euro);

d) 300 g di ricotta vaccina (2,00 euro);

e) 200 g di bietola (0,50 euro);

f) 200 g di scamorza affumicata (2,00 euro);

g) 1 uovo (0,30 euro);

h) 3 cucchiai di parmigiano grattugiato (0,70 euro per 30 gr);

i) sedano, cipolla, carota per soffritto (0,50 euro);

l) olio evo e sale q.b. (0,50 euro).

Ecco come preparare la Pasta al forno ricca e originale e facile da preparare per la gioia di tutta la famiglia a soli 13 euro

Spelliamo le salsicce e facciamole insaporire in una pentola antiaderente con sedano, cipolla e carota tritate ed olio. Preleviamone poi metà da mettere da parte.

Nel frattempo versiamo la passata di pomodoro nel restante soffritto con la carne di salsiccia. Poi l’aggiustiamo di sale e facciamo cuocere per circa 15 minuti. Il sugo dovrà essere ben cotto ma non troppo ristretto, più tendente al liquido per favorire la cottura della pasta nel forno.

Mondiamo la bietola, tagliamola a tocchetti e poi tritiamola non troppo fine con il mixer. Trasferiamola in una ciotola con metà delle salsicce sbriciolate e passate in pentola con il soffritto. Poi uniamo la ricotta, 1 uovo e 1 cucchiaio di parmigiano. Mescoliamo bene e riempiamo una sac a poche con il composto così ottenuto.

Cuociamo i paccheri in acqua bollente salata, ma scoliamoli a metà cottura quando sono ancora molto al dente.

Dopo aver scolato la pasta condiamola con un cucchiaio di parmigiano, ma molto delicatamente stando attenti a non romperla.

Pronti per la cottura della nostra pasta al forno ricca e originale e facile da preparare

Prepariamo un tegame con chiusura laterale a cerniera e disponiamo sul fondo uno o due mestoli di sugo.

Ora vi disponiamo i paccheri in piedi in cerchi concentrici, procedendo dai lati della tortiera e fino al centro. Farciamo la pasta con il composto di ricotta, salsiccia e bietola. Versiamo la salsa di pomodoro e copriamo la torta ottenuta con fettine sottili di scamorza, un mestolo di sugo, 1 cucchiaio di parmigiano e un po’ di olio evo.

A questo punto inforniamo il tutto a 190° per circa mezz’ora. Ed ecco pronta la pasta al forno ricca e originale e facile da preparare per la gioia di tutta la famiglia a soli 13 euro. Buon pranzo a tutti!

