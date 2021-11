Il Natale è il momento in cui si festeggia e si sta in compagnia di chi si ama. Ritrovare i propri cari che non si vedeva da tempo è sempre una gioia, ma bisogna anche prepararsi a modo per l’occasione.

Oltre che allestire addobbi e decorazioni varie, dobbiamo pensare anche al grande pranzo. Ma le idee che ci frullano in testa potrebbero scarseggiare o non essere facilmente realizzabili.

Per cominciare potremmo preparare questi 3 antipasti facili e veloci che ci faranno partire col piede giusto. Come primo, invece, abbiamo pensato a qualcosa di davvero alternativo.

Oggi proporremo una ricetta tanto facile quanto gustosa, che romperà la monotonia delle solite portate che conosciamo a memoria. Pasta al forno e lasagne spopolano ma è questo il primo piatto irresistibile che conquisterà tutti a Natale. Ecco di cosa parliamo.

La ricetta da portare in tavola per festeggiare con classe

Il pranzo natalizio è l’occasione giusta per stupire gli ospiti a tavola e fare un figurone. Per questo avevamo proposto 3 zuppe invernali fumanti per soddisfare il palato e ristorare il corpo. Se abbiamo altre idee, però, non possiamo lasciarci scappare la ricetta di oggi.

Si tratta delle deliziose crespelle speck, radicchio e fontina. Saranno il nostro asso nella manica per celebrare al meglio queste feste. Vediamo come realizzarle.

Ecco gli ingredienti per 8 crespelle:

460 gr di latte intero;

360 gr di speck;

400 gr di fontina grattugiata;

640 gr di radicchio;

250 gr di farina 00;

4 uova;

80 gr di burro;

1 spicchio d’aglio;

80 gr di parmigiano grattugiato;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Fondiamo il burro in un pentolino. Una volta tiepido lo aggiungiamo in una ciotola con latte e uova, mescolando bene il tutto. Aggiungiamo anche la farina, saliamo e amalgamiamo tutto ancora una volta.

Lasciamo la ciotola in frigo per 30 minuti. Intanto scaldiamo una padella con un aglio e olio, poi versiamo il radicchio a pezzetti, un po’ di sale e pepe. Facciamo cuocere per 5 minuti a fiamma media.

In un’altra padella antiaderente calda distribuiamo un mestolo del composto che nel frattempo abbiamo tolto dal frigo. Facciamo cuocere le crespelle per circa 2 minuti, girandole quando i bordi si alzano.

Dopodiché le sistemiamo su un piatto una sopra l’altra e copriamo con pellicola. Una volta fredde iniziamo a farcirle per metà col radicchio, la fontina grattugiata e le fette di speck.

Ripieghiamo ciascuna crespella su sé stessa un paio di volte. Le mettiamo in una teglia unta, spennelliamo il burro restante e distribuiamo sopra il parmigiano.

Impostiamo il grill e cuociamo in forno per 5 minuti a 240 gradi. A cottura ultimata possiamo sfornare le nostre deliziose crespelle e servirle finalmente in tavola!