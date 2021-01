Per una dieta bilanciata e salutare, si sa, assumere la giusta quantità di verdure è fondamentale. Molti di noi sono stati abituati fin da piccoli a mangiare il passato di verdure, o la minestra, che ci permette anche in inverno di assumere nella dieta tutte le fibre e i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

Ma purtroppo, il passato di verdure non è esattamente tra le pietanze più amate e popolari della nostra tradizione mediterranea, e molti storcono il naso quando se lo trovano davanti. In particolare i bambini tendono a non apprezzare minestre, minestroni e passati. Ma c’è una soluzione: si tratta di un ingrediente un po’ insolito da mettere nel passato di verdure, ma che molte culture, soprattutto in oriente, apprezzano moltissimo.

Passato di verdure triste e insipido? Da provare questo ingrediente che abbiamo tutti in cucina.

Per migliorare un passato di verdure basta del succo di limone fresco

Per ravvivare un passato di verdure monotono e poco saporito, basta un ingrediente semplicissimo: un cucchiaio di succo di limone. Proprio così: può sembrare strano mettere il limone nella minestra, o nel passato di verdure, ma in realtà il gusto acido di questo agrume si adatta perfettamente a quello del un passato di verdure, e può renderlo più saporito per tutti i commensali, anche per i bambini che generalmente poco apprezzano i passati di verdure. Passato di verdure triste e insipido? Da provare questo ingrediente che abbiamo tutti in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Anche il succo di arancia è buonissimo nella minestra

Basta spremere un limone a crudo nel nostro piatto di passato di verdure una volta servito in tavola per migliorarne all’istante il sapore. Per rendere l’operazione più facile, mettiamo in tavola un contenitore con del succo di limone appena spremuto, in modo che tutti i commensali possano servirsene, esattamente come faremmo per del formaggio grattugiato o una boccetta di olio.

Per una variazione sul tema, possiamo aggiungere al nostro passato di verdure anche del succo d’arancia. Sembra strano, ma in molte culture l’arancia è apprezzatissima nelle pietanze calde. E a proposito di arancia, forse non tutti sanno che questo agrume è buonissimo preparato al forno. Ecco la ricetta delle arance gratinate al forno, buonissime e perfette per stupire gli ospiti.