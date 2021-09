Tra i 45 e i 65 anni potremmo avere questa malattia neurologica cerebrale senza saperlo eppure non è l’unica. Infatti, passati i 60 anni e se siamo fumatori ecco la malattia che può colpirci all’improvviso e con gravi conseguenze. Ricordiamo sempre ai nostri Lettori quanto sia fondamentale la prevenzione, soprattutto dopo i 50 anni. Sembra incredibile, eppure il nostro organismo, attaccato quotidianamente, deve difendersi da una miriade di malattie. Oggi ne vedremo una abbastanza specifica per età e categoria, ma così importante da avere dedicata anche una giornata nazionale.

Perché la prevenzione può salvare la vita anche in questa occasione

Oggi parleremo dell’aneurisma aortico addominale. Si tratta di una dilatazione stabile dell’arteria che coinvolge la parete dell’aorta. Potremmo accorgerci di averla anche dopo una semplice visita dal nostro medico di base. Ecco che potremmo agire in maniera preventiva con l’ecografia e la risonanza magnetica. Dobbiamo stare anche attenti perché quando l’aneurisma è pronto a scoppiare, il primo sintomo acuto e chiaro che sentiamo è un fortissimo dolore addominale. Attenzione, però che, come dolore e manifestazione è molto simile a una colica renale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Passati i 60 anni e se siamo fumatori ecco la malattia che può colpirci all’improvviso

Quando scoppia l’aneurisma dell’aorta addominale parte immediatamente un dolore lancinante che dalla schiena si irradia a tutto il resto del torace. Arriva in basso fino alla zona addominale, ma addirittura può manifestarsi con sintomi simili a quelli di un attacco di cuore. Al momento, nonostante i grandi sforzi della medicina, cure specifiche per la cura diretta di questa malattia non esistono. Mentre è importantissima, ancora una volta la prevenzione, conducendo una vita sana e attiva.

Quali sono i principali sintomi della rottura dell’aneurisma addominale

Abbiamo appena visto che l’aneurisma addominale si manifesta con un dolore simile alle coliche, ma anche agli attacchi di cuore. Ma, prestiamo attenzione a questi sintomi importanti che possono accompagnare e anticipare questa situazione:

una sudorazione intensa e immotivata;

senso di nausea i conati di vomito;

aumento del battito cardiaco con sensazione acuta che si manifesta soprattutto sui polsi;

giramento di testa;

il senso di mancamento;

sbalzo improvviso della pressione arteriosa che si porta su livelli molto bassi.

Ci sono però anche un altro paio di manifestazioni abbastanza particolari che ci annunciano l’aneurisma addominale. Un’improvvisa mancanza di appetito e soprattutto una continua difficoltà a deglutire ciò che stiamo mangiando. In tutti questi casi è meglio contattare immediatamente il 118, spiegando all’operatore per filo e per segno cosa sta accadendo. Mai come in questi casi una telefonata preventiva ci può salvare la vita.

Approfondimento

Legumi e queste vitamine sono fondamentali sulla tavola di tutti giorni dopo i 50 anni