Dopo l’esito dei due importanti appuntamenti di ieri, adesso cambiano per le prossime sedute le prospettive per Piazza Affari e per le Borse europee. I forti timori degli operatori per il taglio del PEPP si sono ridimensionati. Inoltre il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione in USA, ha calmierato le paure per un rallentamento della crescita economica in quel Paese.

Perciò, passata la paura le Borse sono pronte alla riscossa, intanto questo titolo può esplodere. Ieri i listini europei hanno recuperato dopo le parole della presidente della BCE e dopo i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione in USA. I guadagni vicino allo zero non devono ingannare. Le Borse europee in avvio erano partite in forte calo che poi è stato annullato al termine della seduta.

A Piazza Affari tra i titoli che sono saliti uno in particolare si è messo in evidenza, Tod’s che ieri ha guadagnato il 12%. L’azione è volata grazie ai conti semestrali migliori dei precedenti. Così gli operatori hanno comprato il titolo a mani basse.

Passata la paura le Borse sono pronte alla riscossa, intanto questo titolo può esplodere

La prossima settimana vedremo se le Borse hanno passato questo periodo di incertezze e se sono pronte per ripartire al rialzo. Rimangono i dubbi sulla forza della crescita economica in USA e sull’inizio del tapering da parte della FED. Tuttavia in Europa la crescita economica si consolida. Secondo la BCE il PIL alla fine dell’anno sarà superiore alle previsioni. Questo scenario potrebbe favorire un progressivo travaso degli investimenti da Wall Street verso i listini del Vecchio Continente.

Intanto vediamo cosa può accadere oggi a Piazza Affari. Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha recuperato la soglia dei 25.900 punti, terminando a 25.909 punti. Durante tutta la giornata i prezzi si sono mossi al rialzo e solo nel finale della seduta hanno perso un po’ di terreno. Se il Ftse Mib riuscirà a tornare sopra i 26.000 punti e supererà i 26.100 punti, potrà spingersi fino a 26.150/26.200 punti. Invece se l’indice maggiore di Piazza Affari tornasse sotto 25.900 punti, calerebbe fino a 25.700 punti.

Infine Tod’s che ieri alle 12,00 ha strappato al rialzo terminando a 53 euro. Se i prezzi supereranno i 53,60 euro potranno spingersi fino a 57 euro, per poi salire fino a 65 euro. Ma l’obiettivo ambizioso per le prossime settimane è il ritorno a 73 euro. Se invece caleranno sotto 51 euro, scenderanno fino a 49 euro.

Non solo Tod’s ma tutto il settore del lusso è in fermento, come già segnalato in questa analisi dai Nostri Analisti. Nelle precedenti sedute Ferragamo, Moncler, OVS, avevano avuto performance interessanti.

Approfondimento

Il punto sui mercati