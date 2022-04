Stanchi della grande città e delle sue mille contraddizioni? I fine settimana possono aiutare a rilassarsi e staccare dalle mille preoccupazioni quotidiane, ma solamente se si visitano le località giuste. Per potersi veramente rilassare, infatti, non basta allontanarsi da casa, ma è necessario staccare veramente la testa, riscoprendo uno stile di vita più slow e rilassante. Ecco perché per passare un weekend lungo sereno e lontano dalle preoccupazioni serve visitare queste stupende località. Scopriamole subito.

Una vita decisamente diversa dal solito

Stress, fretta e scadenze: sono queste le tre parole che possono spesso riassumere la vita nelle metropoli. Proprio per questo motivo oggi andremo a scoprire come passare delle giornate diverse dal solito, immersi nella natura incontaminata e in uno stile di vita “antico”.

Ad esempio, a Casalnoceto, piccolo paesino piemontese, si potrà riscoprire il territorio del Monferrato da un punto di vista decisamente inusuale. Sarà infatti possibile seguire i cani da tartufo nella loro ricerca, passeggiando per territori dal grande fascino e scoprendo un mestiere antico. Ovviamente questa piccola avventura finirà con una degustazione del prodotto principe del territorio, che sicuramente farà la felicità dei palati più sopraffini. Se invece si vivesse in Abruzzo, o nelle sue immediate vicinanze, si potrebbe visitare Navelli, piccolo Comune in provincia de L’Aquila. Qui si potrà assistere alla raccolta dello zafferano e dedicarsi alla buona cucina con una degustazione.

Passare un weekend lungo sereno e lontano dalla grande città è possibile se si visitano queste stupende località non troppo lontano da casa

I più sfegatati amanti della natura e della vita “d’altri tempi” potrebbero invece visitare il parco della Majella. In uno degli agriturismi locali sarà infatti possibile rivivere l’antica vita dei pastori. Si potrà così passare del tempo in mezzo alle greggi e scoprire come si lavora il latte per ottenere il formaggio. Se infine si è amanti dello sport, oltre che della natura, si potrebbe fare un salto nel paesino piemontese di Carentino. Grazie ad un’azienda locale, sarà infatti possibile fare degli interessanti percorsi di trekking seguendo le orme degli animali selvatici locali. Coloro che invece preferiscono ammirare la natura “da fermi” potranno dedicarsi all’attività del birdwatching. Il tutto sarà condito, dulcis in fundo, da una degustazione dedicata alla gastronomia tradizionale della zona. Insomma, un mix capace di accontentare anche i turisti più difficili.

