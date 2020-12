Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono a volte dei piccoli trucchi per risolvere dei problemi tanto comuni come fastidiosi. Per mettere in atto questi segreti, basta conoscere il potenziale di ogni oggetto che si ha in casa. La consapevolezza nell’uso di ciò che si ha nel proprio appartamento, infatti, può far risparmiare tempo e denaro. E, soprattutto, può davvero aiutare. Infatti, utilizzare degli oggetti che sembrano insoliti per lo scopo, potrebbe offrire una soluzione rapida e veloce. Proprio come quella che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre. E allora, ecco perché si dovrebbe passare un rasoio da barba su una maglia per risolvere questo problema che accomuna tutti.

Rasoio da barba e magliette, ecco cosa hanno in comune

A primo impatto, è inevitabile storcere il naso davanti a questo consiglio. Cosa potranno mai avere in comune un rasoio da barba e una maglietta? Beh, in realtà, molto più di ciò che si possa pensare. Infatti, questa soluzione viene dalla conoscenza popolare. E, soprattutto, era usata da tante nonne che in questo modo trovavano rimedi istantanei ed efficaci. Perciò, basterà sapere perché bisognerebbe passare un rasoio da barba su una maglia per risolvere questo problema che accomuna tutti.

Elimina ogni piccolo pelucco dalle magliette

Esatto, il rasoio da barba serve proprio a rendere ogni maglietta pulita e senza imperfezioni. Se si vuole indossare una maglia che, a causa del tessuto di cui è fatta, ha tanti pelucchi, la soluzione giusta è proprio questa. Infatti, basterà passare il rasoio sulle aree interessate e le setole cattureranno ogni tipo di pelo. Ovviamente, questo processo deve essere fatto con molta delicatezza. Utilizzare il rasoio con un’eccessiva veemenza potrebbe causare un vero e proprio guaio. Ma, con la giusta accuratezza, questa soluzione si rivelerà davvero efficace. Provare per credere!

