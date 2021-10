Il ponte dei morti è finalmente arrivato, e con lui la possibilità di potersi fermare un attimo staccandosi dalla solita, frenetica, routine lavorativa. Eppure, non tutti hanno avuto il tempo di prenotare un hotel in una bella meta turistica in modo da poter passare una piccola vacanza fuori porta. Non c’è però da preoccuparsi: l’Italia è infatti ricca di località in cui passare delle giornate serene senza doversi preoccupare troppo di prenotare all’ultimo momento. Oggi ve ne presenteremo alcune. Infatti, passare un ponte dei morti stupendo è possibile in questi borghi senza tempo. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Passare un ponte dei morti stupendo è possibile in questi borghi senza tempo

Con la vita frenetica dei nostri giorni è facile dimenticarsi di prendersi cura del proprio tempo libero. Capita così di arrivare al primo giorno del ponte dei morti e rimpiangere di non aver prenotato una piccola vacanza fuori porta. Eppure, l’Italia è piena di tanti bellissimi borghi senza tempo in cui poter passare delle giornate stupende senza paura dell’overbooking. Ad esempio, gli amanti della montagna e della natura più incontaminata dovrebbero assolutamente visitare Bormio. Qui sarà possibile divertirsi affrontando tanti percorsi di trekking e dedicarsi un po’ di relax presso le famosissime terme locali. Impossibile poi non perdersi tra le vie antiche della città, esplorandone gli antichi edifici risalenti al medioevo. Inoltre, gli amanti della natura più selvaggia potranno perdersi tra i boschi del vicino parco dello Stelvio e scoprirne la fauna selvatica.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Un piccolo borgo antico

Gli amanti della storia medievale non dovrebbero invece perdersi una visita in Valle d’Aosta, e precisamente nel piccolo borgo di Fénis. Qui sarà infatti possibile scoprire il bellissimo castello di Fénis, scoprendone gli antichi dipinti e il noto affresco dedicato a San Giorgio. Gli amanti della buona cucina dovrebbero inoltre assolutamente gustare alcune delle deliziose ricette della cucina valdostana, tra i quali spicca la famosa fonduta. Concludiamo questa presentazione con un’altra località che si trova non lontano dal confine francese. Parliamo di Chianale, piccola perla incastonata sulle Alpi in cui si può ancora respirare l’antica atmosfera provenzale. Qui sarà possibile passeggiare tra antichi boschi incontaminati, rimanendo ammaliati dall’antico ponte di pietra e dalla chiesa di origine medievale. Insomma, una piccola meta romantica in cui il tempo sembra veramente essersi fermato, da visitare in coppia per una giornata diversa dal solito.

Approfondimento

Ecco le bellissime località in cui passare un ponte di Ognissanti da non dimenticare