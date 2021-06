Chi lo ha detto che per passare una vacanza all’insegna di acque cristalline e tranquillità è necessario andare in una località di mare? Non tutti lo sanno, infatti, ma l’Italia custodisce alcuni bellissimi laghi in cui passare delle vacanze all’insegna della più assoluta serenità.

Ecco perché oggi spiegheremo ai nostri Lettori perché passare delle vacanze assolutamente tranquille è ancora possibile in questo bellissimo lago italiano. Iniziamo subito.

Una piccola oasi di tranquillità all’insegna della natura e della storia

Ogni anno tantissimi italiani si riversano nelle spiagge della nostra Penisola solamente per trovarle invase da torme di turisti chiassosi e a volte poco educati. Eppure esistono ancora dei piccoli angoli di paradiso in cui passare delle bellissime vacanze all’insegna della tranquillità immersi in una natura immacolata.

Tra questi non possiamo non citare il lago d’Idro, piccola perla lombarda ad appena un’ora di macchina da Brescia. Qui sarà possibile prendere il sole tranquillamente sdraiati di fronte ad acque cristalline, affrontare bellissimi itinerari di trekking ed esplorare un antico e affascinante borgo.

Passare vacanze all’insegna della tranquillità è ancora possibile in questo bellissimo lago italiano

Quindi, quali sono le attrazioni che rendono così speciale il lago d’Idro? Prima di tutto gli amanti del sole non avranno che armarsi di ombrellone e sdraio e godersi il sole sdraiati sulle spiagge di Vesta.

Le famiglie con bambini non dovrebbero invece perdersi le spiagge di Al Ross, dove i più piccoli potranno divertirsi in un parco giochi a loro dedicato.

Imperdibile una visita al borgo di Bagolino, antica città in cui perdersi tra antiche strade acciottolate e tetti di ardesia.

Ugualmente da visitare è la Rocca d’Anfo, risalente al XV secolo, e costruita dai veneziani per proteggersi dalle minacce del vicino principato vescovile di Trento.

Per concludere, non si dovrebbero perdere nemmeno i numerosi sentieri che permettono ai turisti di immergersi nella natura più pura e incontaminata.

