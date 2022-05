Passano le settimane ma il titolo Labomar è sempre impostato al ribasso. I livelli chiave da monitorare con attenzione

Quando qualche mese fa scrivevamo la discesa del titolo Labomar ha ancora molto spazio davanti eravamo stati facili profeti. Infatti, passano le settimane ma il titolo Labomar è sempre impostato al ribasso.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e ha il suo obiettivo più probabile in area 5,52 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 8,60 euro. In questo caso non potrebbero essere esclusi rialzi la cui massima estensione rialzista ci andrebbe a collocare in area 15 euro.

La valutazione di Labomar

Con i numeri attuali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. In particolare i multipli degli utili sono molto superiori alla media del settore di riferimento. Inoltre, rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata. Infine, l’azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.

Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di poco superiore al 10%. Tra gli aspetti positivi notiamo come le previsioni di fatturato della società siano state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Purtroppo, leggendo le riviste specializzate che riportano le indicazioni degli analisti, i punti di debolezza di Labomar sono di gran lunga superiori ai punti di forza. Alla sopravvalutazione, infatti, si aggiunge che la crescita prevista attualmente dell’Utile Netto per Azione (EPS) dell’azienda per i prossimi esercizi è un punto debole notevole. Infine, negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.

Il titolo Labomar (MIL:LBM) ha chiuso la seduta del 5 maggio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 8,22 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

