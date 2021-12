Passano i mesi ma lo scenario sul titolo Costamp Group non migliora. I livelli quando tornare compratori

Passano i mesi ma lo scenario sul titolo Costamp Group non migliora. Rispetto all‘ultimo report, infatti, nulla è cambiato.

La proiezione in corso è ribassista ormai da tantissimo tempo e, come documentato nei precedenti report, ha accompagnato tutto il ribasso che negli ultimi tre anni ha espresso una performance negativa di circa l’80%. Allo stato attuale non ci sono ostacoli lungo il percorso ribassista che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,62 euro. Va notato, però, che ormai da inizio giugno le quotazioni si sono aggrappate al supporto in area 0,79 euro. Ciò vuol dire che le speranze di una ripresa del rialzo non sono del tutto campante in aria. Una conferma della ritrovata forza del titolo si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a quota 0,89 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare fino in area 1,3 euro.

Da notare che da agosto in poi i nostri indicatori (BottomHunter e Swing Indicator) hanno dato sul titolo Costamp Group solo segnali di acquisto. Ci sono, quindi, buone probabilità che il titolo possa partire al rialzo. Tuttavia, una prima conferma in tal senso si avrebbe solo con una chiusura settimanale superiore a 0,79 euro.

Anche dal punto di vista della valutazione ci sono buoni indizi per i rialzisti. Il fair value, infatti, esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Anche il rapporto prezzo utili esprime una certa sottovalutazione che, però, non supera il 20%.

Avvertenza

Prima di concludere un’importante precisazione. Gli scambi giornalieri sul titolo sono stati mediamente negli ultimi tre mesi pari a un controvalore inferiore ai 20.000 euro. Poiché, quindi, con piccole somme è possibile avere un grosso impatto sull’andamento del titolo, bisogna prestare molta attenzione.

Tuttavia, il titolo non è significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 5% a settimana.

Passano i mesi ma lo scenario sul titolo Costamp Group non migliora. I livelli quando tornare compratori secondo l’analisi grafica

Il titolo Costamp Group (MIL:MOD) ha chiuso la seduta del 2 dicembre a quota 0,77 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale