I consulenti di ProiezionidiBorsa più volte hanno illustrato come piccoli fastidiosi problemi dell’organismo si possono prevenire mediante un’alimentazione sana e uno stile di vita equilibrato. Come consigliato nell’articolo “Via il colesterolo alto con questo ingrediente naturale poco conosciuto che abbatte i trigliceridi”.

Abbinando poi l’esercizio fisico, da intendersi anche come l’abitudine di una passeggiata giornaliera, il nostro corpo ci ringrazierà. Infatti oltre a mantenersi in forma, sentirsi più belli è un toccasana anche per la mente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Inserire nel proprio regime dietetico alimenti con proprietà nutritive importanti ad esempio a combattere il colesterolo o altri disturbi è davvero utile al benessere dell’organismo. Proprio per questo i consulenti di ProiezionidiBorsa, quest’oggi illustrano i benefici di questa verdura poco utilizzata nonostante sia un toccasana per determinati disturbi. Infatti passa inosservata ma è questa la migliore verdura per digerire e sgonfiare la pancia. Stiamo parlando delle puntarelle o catalogna (cicoria asparago).

Passa inosservata ma è questa la migliore verdura per digerire e sgonfiare la pancia

Le puntarelle sono nient’altro che i germogli della cicoria. Hanno notevoli proprietà utili per il nostro organismo. Sono infatti ricche di sali minerali, vitamine e fibre. Sono ottime per la digestione e sono un ottimo depurativo dopo le grandi abbuffate. Per coloro che seguono una dieta ipocalorica, sono perfette, in quanto 1 etto di puntarelle ha solo 15 calorie. Secondo gli esperti, inoltre, oltre ad essere ottime per depurare l’organismo, hanno anche una funzione leggermente lassativa. Sono davvero utili per chi soffre di stitichezza, liberando dal senso di gonfiore della pancia.

Inoltre eliminano i grassi dall’intestino e stimolano la circolazione del sangue. Da non utilizzare assolutamente in gravidanza e durante l’allattamento. Quando si hanno particolari patologie, o si assumono determinati farmaci, infatti, è bene sempre chiedere parere al proprio medico. Infine il miglior modo di ottenere tutti i benefici di questa verdura è di mangiarla cruda, all’insalata con un filo d’olio e succo di limone.

Approfondimento

È il miglior riso per chi soffre di diabete e frena la glicemia