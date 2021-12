Pasqua o Natale, il Club Sandwich aiuta a fare un figurone in una serata con con gli amici

Il club sandwich è il classico piatto facile e veloce da preparare che può essere consumato in diversi contesti a seconda delle necessità. Nei pomeriggi dei periodi di festa, magari durante i giochi da tavola che si fanno con gli amici, può essere presentato come spuntino. Le numerose varianti permettono di decidere la leggerezza che si vuole dare al pasto fuori orario. Oppure all’ora di cena prima della visione di un film con un tempo di preparazione di circa 20 minuti è l’ideale per non complicarsi troppo la vita.

Pasqua o Natale, il Club Sandwich aiuta a fare un figurone in una serata con gli amici

Se fuori piove o nevica e la temperatura si è abbassata perché l’inverno è entrato nel vivo e le festività sono alle porte, il club sandwich, accompagnato da birra o Spritz, è la soluzione ideale per fare un figurone con gli amici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Gli ingredienti per un gruppo di 6 persone sono:

18 fette di pane in cassetta;

18 fette di pancetta affumicata;

6 pomodori;

lattuga;

6 uova;

6 fettine di pollo;

maionese;

sale.

E naturalmente una piastra ben calda in cui abbrustolire il pane per farlo diventare scuro in superfice e croccante al punto giusto.

Preparazione

Il pane che si può utilizzare per preparare il Club Sandwich è il pane in cassetta quadrato e di grandi dimensioni che dopo essere stato tostato per bene deve essere spalmato di maionese.

Se non si possiede una piastra per realizzare il Club Sandwich si può usare una padella antiaderente utilizzando uno strato di carta assorbente per inumidirla con un goccio d’olio, oppure si può utilizzare un forno.

Nella padella antiaderente si deve rosolare la pancetta affumicata tenendo la fiamma media in modo che il grasso si sciolga e diventi croccante.

Dopo aver messo da parte la pancetta, nella stessa padella si fanno rosolare le fettine di pollo che prederanno il gusto della precedente cottura.

Per ultime si cucinano le uova alla cui cottura può essere applicata una variante: si possono cuocere all’occhio di bue lasciandole quasi sode per la versione classica, oppure si possono fare strapazzate per una versione rivisitata.

Si lava la lattuga e si lavano i pomodori a fette o à la Julienne e si comincia a comporre il panino utilizzando la fetta di pane spalmato di maionese come base. Si poi aggiungono la lattuga e le fette di pomodoro, quindi il pollo e la pancetta e si chiude con l’uovo.

Se si decide di preparare qualcosa di sfizioso, Pasqua o Natale, il Club Sandwich aiuta a fare un figurone in una serata con gli amici.