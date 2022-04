Pasqua e Pasquetta di litigi per questi segni che metteranno a rischio i rapporti personali, mentre la scoperta di un tradimento in amore porterà un altro alla rottura inaspettata

Ci aspetta un fine settimana lungo tre giorni, pieno di progetti e voglia di fare. Gli astri, però, avvertono che sarà una Pasqua e Pasquetta di litigi per questi segni zodiacali. E qualcuno ha tirato troppo la corda in amore.

Per l’Ariete sarà una Pasqua all’insegna delle tante chiacchiere e poca azione. Si ha voglia di tirare il fiato e quale occasione migliore per gustarsi un caffè con gli amici?

Il Toro sta desiderando qualcosa che si sta trasformando in una vera ossessione. Diamoci una calmata. Faremo bene a coltivare i rapporti, però, con quella persona nuova, appena conosciuta.

Il Leone dovrà aiutare un’amica in crisi, mentre il Cancro farebbe bene ad uscire di casa

I Gemelli si dedicheranno alla propria casa, allestendo il balcone e fertilizzando le nuove piante. Un amico ci svelerà un segreto che ci farà stare meglio, mentre in famiglia facciamo attenzione ai malintesi o rischieremo furibondi litigi.

Chissà perché, ma il Cancro ha poca voglia di socializzare e vedere gente. Grave errore, perché gli astri vedono un incontro con una persona speciale che ci cambierà la vita. In particolare, Pasqua è il giorno più favorevole per noi. Non sprechiamolo.

Il Leone passerà il weekend a dare consigli anche importanti a un’amica in crisi. È anche il momento di fare le famose pulizie di primavera fino ad oggi rimandate. Un modo per cancellare definitivamente vecchi progetti e pensarne di nuovi.

Vergine a rischio litigata nel fine settimana. Siamo carichi di nostro e faremmo bene a non cercare lo scontro verbale con parenti e, soprattutto, con il partner. Questa volta, potrebbe non essere più disposto a perdonarci, mettendo fine al rapporto.

Sarà una Pasqua strana per la Bilancia, piena di imprevisti anche poco piacevoli. Ci vorrà tutta la nostra grande diplomazia per fare in modo che qualcosa non diventi poi irrecuperabile. Gli astri, in ogni caso, sono dalla nostra parte.

Pasqua e Pasquetta di litigi per questi segni che metteranno a rischio i rapporti personali, mentre la scoperta di un tradimento in amore porterà un altro alla inaspettata rottura

Lo Scorpione sta vivendo giorni inquieti. Non siamo mai contenti, ma il problema è che non sappiamo bene cosa ci turbi. Il che ci porta anche a relazioni instabili in amore. Un nostro tradimento, infatti, potrebbe essere scoperto dal partner e sarà troppo tardi per scusarsi.

Fine settimana positivo per il Sagittario. Una gita con una persona appena conosciuta, potrebbe rivelarsi decisiva per dare una svolta al rapporto. Anche nei rapporti personali tutto gira al meglio. La paura è di doversi risvegliare da questo sogno.

Il Capricorno cercherà di stare più con persone del proprio ceto sociale. Non sempre è un bene, perché potremmo imparare molto anche da chi non consideriamo o guardiamo distrattamente.

Weekend all’insegna dell’amore per l’Acquario. Ci dedicheremo al nostro partner, magari con un viaggio di tre giorni in una città romantica. E anche i single avranno l’opportunità di conoscere, finalmente, qualcuno che potrebbe piacerci realmente.

Sarà un fine settimana di relax per i Pesci. Ci aspettano grandi chiacchierate con gli amici e anche dei momenti tutti nostri dove daremo libero sfogo alla nostra vena artistica.

