Pasqua è quella domenica dell’anno in cui, come a Natale, tutti torniamo un po’ bambini. Infatti, quando compriamo le uova di Pasqua di cioccolato per i più piccoli, in realtà scegliamo anche in base ai nostri gusti personali. Assaggiarne un pezzetto durante il pranzo di Pasqua è una vera gioia, così come immaginarsi cosa si possa nascondere come sorpresa all’interno dell’uovo.

Ecco, sorpresa è proprio il concetto giusto per descrivere ciò che alcuni segni dell’oroscopo stanno per vivere durante questa settimana. In particolare, ci sarà una Pasqua con il botto per lo Scorpione e i Pesci ma altri segni, invece, dovranno fare attenzione ad alcuni lati del loro carattere.

I fortunati Scorpione e Pesci

Lo Scorpione è un segno passionale. Vive tutta la sua vita non con l’intensità emotiva tipica dei segni di fuoco come il Leone o l’Ariete ma con un tranquillo desiderio di non perdersi nulla.

Pasqua è solitamente un momento in cui le persone si incontrano di nuovo dopo il lungo periodo invernale. Le famiglie più religiose vanno a messa la domenica mattina e poi si ritrovano per pranzo ed è proprio durante questo momento che lo Scorpione vivrà la sua miglior esperienza dell’anno. In molti cercano soldi e fama ma lo Scorpione ha un animo più sensibile. Di conseguenza, la riappacificazione con qualche persona importante può valere molto per queste persone.

I Pesci, invece, vivranno una Pasqua all’insegna della leggerezza e della felicità. Per loro si tratta spesso di emozioni legate a un qualcosa di concreto, reale. Non è l’emotività a muoverli ma la concretezza. Dunque, riuscire a cucinare un piatto tipico e condividerlo con gli amici e i parenti riesce a rendere queste persone molto felici.

Pasqua con il botto per lo Scorpione e i Pesci ma tanta sfortuna per questo segno dell’oroscopo

Se lo Scorpione e i Pesci, dunque, possono cantare vittoria, il Cancro invece dovrà fare attenzione al suo lato permaloso.

Sappiamo bene che in tutte le famiglie ci sono persone che apprezziamo di più e altre di meno. In particolare, queste ultime possono dire delle cose o fare dei commenti che potrebbero infastidirci o peggio ancora ferirci.

In questo caso il Cancro dovrà fare attenzione a non sentirsi troppo colpito, perché altrimenti starà solo peggio e rischierebbe di rovinare ulteriormente l’atmosfera.

Approfondimento

Non solo il lavoro, ecco cosa porterà un sacco di soldi al Toro e a quest’altro segno dell’oroscopo