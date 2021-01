I burger sono buoni in ogni modo li si cucini. Alla piastra, sulla brace o in padella. Sono un ottimo salvacena e si prestano per moltissime ricette diverse. Le varianti vegane dei burger sono ugualmente appetitose e versatili, come questi particolari burger di seitan alle olive.

La realizzazione di questo piatto è rapida e molto facile e i burger che non si consumano possono essere tranquillamente congelati per un utilizzo successivo.

La presenza delle verdure all’interno li rende appetitosi e una scusa per farle mangiare ai bambini che proprio non ne vogliono sapere.

Ingredienti

300 gr di seitan al naturale;

150 gr di patate;

100 gr di olive nere denocciolate;

50 gr di zucchine;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Particolari burger di seitan alle olive

Puliamo innanzitutto le patate e mettiamole da parte. Prepariamo una pentola piena d’acqua salata e portiamola a bollore, quindi tuffiamoci dentro le patate. Quando le patate saranno lessate, togliamole dall’acqua con l’aiuto di una schiumarola e mettiamole in un’ampia ciotola.

Schiacciamo le patate con l’aiuto dell’apposito attrezzo e mettiamolo da parte.

Trituriamo il seitan e le olive e uniamole al composto di patate, salando e pepando il tutto.

Sbucciamo le zucchine e lessiamo anche quelle nell’acqua dov’erano le patate. Quando le zucchine saranno lesse, schiacciamole con una forchetta e uniamole all’impasto di patate. Una volta unite tutte le verdure, facciamo rassodare il tutto in frigo per circa un’ora.

Riprendiamo quindi l’impasto, trascorsa quell’ora, e cominciamo a lavorarlo con le mani. Infariniamo le mani e prendiamo piccole porzioni di impasto e formiamo delle palline. Se possibile, sarebbe meglio utilizzare uno stampo da burger, per avere delle polpette tutte della stessa grandezza.

Prendiamo una leccarda da forno, riempiamola di carta da forno e adagiamoci i burger.

Accendiamo il forno a 180° in modalità statica e inforniamo i nostri burger per circa 20 minuti.

Passato questo tempo, i nostri burger sono pronti per essere serviti. Serviamoli accompagnati da un’insalata di pomodori per un pasto completo e bilanciato.