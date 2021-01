Il riso è il piatto principe delle cucine asiatiche. Preparato in mille modi diversi, stupisce sempre gli ospiti per la versatilità di sapori che sa prendere. Il particolare riso orientale al pollo e champignon è una ricetta sicuramente gustosa e ricca di fibre buone date dal riso. Questo riso si prepara in un attimo e se si hanno le pentole giuste, come il wok, si sporcherà una pentola sola per un piatto di grandissimo effetto. Vediamo come si prepara un riso orientale al pollo e champignon.

Ingredienti

350 gr di riso;

300 gr di petto di pollo;

80 gr di funghi champignon;

2 fettine di zenzero;

1 cucchiaino di maizena;

3 cucchiai di salsa Worcester;

2 cucchiai di olio d’arachidi;

1\2 cucchiaino di zucchero;

1 cucchiaino di cognac;

sale.

Particolare riso orientale al pollo e champignon

Tagliamo i petti di pollo a cubetti. Puliamo accuratamente i funghi champignon e facciamoli a pezzetti. Amalgamiamo insieme, in una ciotola, la salsa Worcester, la maizena, lo zucchero e il cognac.

In una pentola o un wok grande, rosoliamo con un filo d’olio i bocconcini di petto di pollo per cinque minuti, con l’aggiunta delle fettine di zenzero e dei funghi champignon. Facciamo cuocere finché il tutto non sarà ben cotto. Quando il tutto sarà cotto, versiamoci la salsa ottenuta e mescoliamo bene per far sì che la salsa condisca bene il pollo con i funghi champignon. Aggiustiamo di sale e aggiungiamo quindi il riso. Facciamo tostare il riso per pochi minuti nel condimento. Aggiungiamo quindi tanta acqua quanto il peso specifico del riso e copriamo con un coperchio per farlo cuocere al vapore.

Se necessario, continuiamo ad aggiungere acqua per far cuocere il riso. Quando il riso avrà assorbito tutta l’acqua e sarà al dente, il riso sarà dunque pronto per essere servito.

Impiattiamo in un piatto fondo e serviamo ben caldo.