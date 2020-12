Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo entrati in una fase particolare e solitamente in queste aree temporali tendono a formarsi i massimi annuali per poi lasciare spazio ad un ribasso ciclico che normalmente in media dura fino a alla fine di febbraio/metà mese di marzo. Il 14 dicembre scade un setup annuale calcolato con i metodi di ProiezionidiBorsa. Questa data è collegata attraverso le dinamiche predittive del nostro frattale poliennale alle date del 3/10 febbraio e 20/25 febbraio. Le quotazioni sono destinate al ribasso da ora in poi come proiettato dal nostro frattale? Parte una fase ribassista dei mercati azionari fino alla fine di febbraio?

Frattale previsionale 2020/2022 secondo le previsioni di ProiezionidiBorsa



Come regolarsi? Siamo nella settimana delle 3 streghe e solitamente i mercati in queste date arrivano con massimi/minimi e da quei prezzi poi tendono a invertire la direzione che hanno avuto fino a quel momento.

Negli ultimi giorni, sembra che siano state toccate delle primarie resistenze che potrebbero fermare la corsa iniziata a fine ottobre anche per qualche mese. Ora andremo a tracciare una mappa dei prezzi in ottica 1/3 mesi per mantenere il poso della situazione e capire quindi quale potrebbe essere la “prossima mossa” dei mercati.

Parte una fase ribassista dei mercati azionari fino alla fine di febbraio? Ecco i livelli da monitorare

Dax Future

Fino a quando non verrà superato in chiusura del 18 dicembre il prezzo di 13.457, questo indice azionario potrebbe aver già formato il massimo di periodo e quindi dai livelli attuali potrebbero essere possibili ulteriori ribassi.

Eurostoxx Future

Probabile top in formazione. Inizio di un ribasso di alcune settimane con la chiusura del 18 dicembre inferiore ai 3.458.

Ftse Mib Future

Fino a quando non verrà superato in chiusura del 18 dicembre il prezzo di 22.250, questo indice azionario potrebbe aver già formato il massimo di periodo e quindi dai livelli attuali potrebbero essere possibili ulteriori ribassi.

S&P 500

Probabile top in formazione. Inizio di un ribasso di alcune settimane con la chiusura del 18 dicembre inferiore ai 3.594.

Torneremo su questo argomento nel prossimo weekend.