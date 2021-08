Appena il tempo di smaltire gioie ed esultanze per Europei di calcio e Olimpiadi, dove l’azzurro è stato un colore dominante, che ci ritroviamo nuovamente con la ripartenza dei campionati. A dire la verità all’estero sono già partiti quasi tutti i campionati e sono state assegnate le prime coppe. Anche quest’anno, perlomeno in Italia, l’assegnazione dei diritti in diretta delle partite è un vero e proprio labirinto nel quale cercare di districarsi. Parte il campionato di Serie A ecco dove vedere le partite e con quali costi nel caso in cui i nostri Lettori siano ancora indecisi e non abbiano già sottoscritto gli abbonamenti.

La novità 2021/22

Dopo essersi inserita con successo tra SKY e la concorrenza, DAZN quest’anno si è aggiudicata praticamente tutta la Serie A con 10 partite per ogni giornata. Ben sette saranno in esclusiva su questo canale, mentre le restanti 3 saranno gestite in collaborazione con SKY. L’offerta di DAZN è:

29,99 euro al mese per vedere tutta la Serie A, ma anche il campionato cadetto, il campionato spagnolo e l’Europa League, ossia la vecchia Coppa Uefa.

Parte il campionato di Serie A ecco dove vedere le partite e con quali costi

Si ripresenta prepotentemente alla ribalta del palinsesto calcistico anche la Tim, che, grazie alla super pubblicizzata offerta Internet TimVision, permetterà agli utenti di vedere il calcio che conta. Il pacchetto più economico si allinea perfettamente alla cifra di DAZN per poi salire con altre offerte.

Ovviamente nell’offerta è contenuto il decoder per poter vedere le partite. Tim garantirà la visione del massimo campionato di calcio italiano, anche qui l’Europa League e alcune partite della Conference League. Quest’ultima è la nuova manifestazione che racchiude le squadre arrivate nel campionato precedente alle spalle dei piazzamenti Champions e Uefa.

Cosa fare con SKY

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile pensare che SKY potesse perdere il monopolio del calcio italiano. Come detto sopra, invece il colosso americano si è dovuto accontentare di 3 partite ma non in esclusiva, permettendo la visione degli anticipi del sabato e dei posticipi del lunedì. Per accaparrarsi il pacchetto del calcio:

5 euro al mese a cui aggiungere i 14,90 del classico pacchetto base.

Con SKY però sarà possibile vedere molte partite della Champions League, tutta l’Europa League e la Conference League. Oltre ai campionati inglese, francese e tedesco. Presente infine anche la Serie B italiana. Il piacere del calcio approfittando magari di organizzare una cena tra amici spendendo meno di 10 €.

Anche NOW tv ha il calcio

Sempre parlando di SKY, ma col suo servizio in streaming on demand, NOW tv propone sempre le tre partite di Serie A a 14,99 € al mese. Sarà però possibile vedere nell’offerta anche tutte le coppe europee, la serie cadetta italiana e le partite di vertice dei maggiori campionati europei. Tutti pronti quindi davanti alla tv magari preparando una torta insolita ed economica che delizierà il nostro palato ovvero la torta delle mattonelle.

