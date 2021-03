Ormai è noto quel fatto per il quale in Alaska esistono almeno cinquanta modi diversi per indicare la parola neve. Perché la lingua è un incrocio composto di abitudini, modi di dire e di pensare, climi culturali, ambiente esterno e così via. In Alaska dove per tutto l’anno si ha a che fare con la neve, la neve è qualcosa di importante, che influisce e determina tanti aspetti della vita quotidiana. Quindi è necessario avere più varietà per indicare di che tipo di neve si va parlando.

Per lo stesso principio, esistono parole al mondo, che sono di fatto intraducibili in italiano o in altre lingue perché sono prettamente derivate dalla cultura sociale di un determinato luogo. Ecco qui alcune delle più incredibili parole straniere intraducibili in italiano dal significato bellissimo.

Parole straniere intraducibili in italiano dal significato bellissimo

Yakamoz: in turco, significa quel bellissimo riflesso cristallino e cangiante della luna sull’acqua di notte. Una parola davvero romantica e sensuale.

Hoppìpolla: in islandese, una delle parole più tenere e dolci di questo mondo. Significa saltare da una pozzanghera all’altra, come fanno i bambini quando giocano.

Saudade: in portoghese, questa parola significa, la sensazione malinconica di qualcosa che si è perso, che è difficile da ricordare, un desiderio di difficile collocazione. Tantissima musica brasiliana, ispira la cosiddetta “saudade” questo abbraccio nostalgico che ogni tanto pervade l’anima.

Komorebi: una sensazione visiva quanto impressionante. Questa parola, in giapponese, significa la luce che filtra tra il fogliame dell’albero. Tutti gli amanti della natura e delle passeggiate sanno esattamente di cosa si sta parlando.

Merak: in Serbo, questa è una parola molto commovente, che forse ognuno di noi ha avuto modo di sperimentare durante la vita. Significa la profonda bellezza nel godere delle cose semplici della vita. Di un tramonto in compagnia della persona amata, di un pomeriggio con un amico, di un piatto gustoso da condividere con chi si vuole bene.

Le parole straniere intraducibili in italiano dal significato bellissimo permettono di conoscere un pezzettino di mondo in più.