Parmigiano Reggiano o Grana Padano? Ecco quale conviene mangiare. È uno scontro tra titani, ma qualcuno ne uscirà vincitore? Quali sono le differenze tra questi due famosi formaggi? Perché sì, c’è una differenza, non è lo stesso formaggio come molti credono.

Possono sembrare simili e in alcune cose lo sono anche, ma ci sono dei fattori invece che li rendono completamente diversi. E questi rendono i due formaggi unici. Talmente unici che entrambi si sono affermati con la denominazione DOP-Denominazione di origine protetta. Questi formaggi sono uno dei prodotti più esportati all’estero e anche i due formaggi più contraffatti sul mercato. Ma Parmigiano Reggiano o Grana Padano? Ecco quale conviene mangiare.

Parmigiano Reggiano o Grana Padano: Le differenze tra i due formaggi

La differenza si basa su dei punti fondamentali. E in base a questi punti riusciremo a capire qual è quello che conviene mangiare. La prima differenza è il luogo di produzione. Il Parmigiano Reggiano è prodotto esclusivamente in Emilia Romagna, nelle province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena e nella provincia lombarda di Mantova. Il Grana Padano ha un’area di produzione molto più ampia, che comprende Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige. L’alimentazione delle bovine è importante. Per il Parmigiano Reggiano deve essere esclusivamente fatta di erba cresciuta nella zona di produzione del formaggio. Per il Grana Padano, invece, le bovine possono essere alimentate, oltre a foraggi freschi o affienati, con l’impiego di foraggi insilati.

L’uso dei conservanti

Il disciplinare di produzione del Consorzio del Parmigiano Reggiano vieta l’uso di qualunque conservante. Per il Grana Padano l’uso di un conservante è ammesso: si usa solitamente il lisozima. Una proteina naturale estratta dall’albume dell’uovo di gallina che la normativa classifica per i formaggi come conservante.

Qual è il più grasso?

Il Grana Padano è meno grasso del Parmigiano, arriva quindi a stagionatura prima. Infatti il Grana Padano diventa tale con 9 mesi di stagionatura, e può arrivare al massimo a 24 mesi. Mentre il Reggiano deve avere almeno 12 mesi di stagionatura e può arrivare fino a 36 mesi.