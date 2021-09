Noi italiani siamo il popolo che più rispetta la tradizione. In special modo, le nostre ricette sono quasi dei rituali sacri che non riusciamo nemmeno a immaginare di cambiare o di innovare.

Eppure, nel panorama nazionale e internazionale dei nostri chef qualcosa si muove. I gusti, infatti, non sono immutabili e anche noi italiani stiamo cominciando a provare a innovare. In altre parole, cerchiamo di usare sempre gli ingredienti di sempre ma in modo diverso, magari più salutare.

L’antipasto che vogliamo vedere oggi si prepara in pochissimi minuti. Più che di una preparazione, sarebbe più corretto parlare di assemblaggio, dato che avremo davvero solo tre ingredienti. Quindi, parmigiano e marmellata di peperoncino per un antipasto velocissimo e che potrebbe alleviare anche il dolore.

Preparazione

Prendiamo la nostra fetta di parmigiano e facciamola respirare. Apriamo infatti la busta sottovuoto almeno mezz’ora prima del consumo, così da dare la possibilità e il tempo al formaggio di esprimersi al meglio.

Nel frattempo, dobbiamo cercare in cucina un coltello molto affilato. Per questa preparazione non dovremo assolutamente usare le scaglie spesse, dato che dobbiamo andare a far risaltare i cristalli di sale del parmigiano. Prendiamo, dunque, il coltello più affilato che abbiamo e andiamo a tagliare delle sottilissime fette di parmigiano.

Se non sono trasparenti non è un problema, ma devono necessariamente par passare la luce. Altrimenti l’antipasto perde di qualità. Ora, andiamo a prendere la nostra marmellata di peperoncino preferita. Con l’aiuto di un piccolo cucchiaino, andiamo a sistemare sopra ogni scaglia un po’ di prodotto. Meno ne mettiamo e meglio è, dato che si tratta di un antipasto gourmet che non deve essere volgare.

Il peperoncino contiene la capsaicina che è dotata di proprietà antidolorifiche, ma non è sicuramente l’ingrediente più semplice da abbinare. Dobbiamo trovare un vino morbido per compensare l’intensità del peperoncino. Il vino morbido presenta un’ingente percentuale di polialcoli e glicerolo.

Questi due elementi rendono meno aggressivo il peperoncino e ci consentono di trovare un equilibrio interessante in bocca. Scegliamo, quindi, per il rosso un buon merlot, o veneto o francese, per il bianco sicuramente il chardonnay. Come chardonnay potremmo anche osare con un Blanc des Blancs della Champagne.

