I formaggi sono tra i cibi più gustosi che l’uomo abbia mai inventato. Grazie a capre, mucche e pecore possiamo assaporarne di centinaia di tipi. Freschi o più stagionati, salati o più dolci erborinati e spalmabili, in Italia ne esistono più di 487 varietà. La caratteristica comune è che, essendo prodotti da latte animale, contengono lattosio in varia misura. Il lattosio non è che un disaccaride, ossia lo zucchero naturale del formaggio.

Ma cosa accade quando scopriamo di essere intolleranti al lattosio? Comunemente chi soffre di questo disturbo decide di eliminare totalmente questi cibi dalla propria dieta. Eppure, non è strettamente necessario rinunciarvi totalmente. Lo spiega uno studio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista Foods.

Riportato da Il Fatto Alimentare, lo studio ha preso in esame 25 tipi di formaggi Dop (21 italiani e 4 stranieri). L’obiettivo è indagare le effettive quantità di lattosio in essi contenuti. Quindi, Parmigiano e Grana contengono meno zuccheri, così come altre 23 varietà che scopriremo tra poco.

La legge del Ministero della Salute e gli errori in etichetta

Una legge del 2016 del Ministero della Salute disciplina la dicitura dei prodotti caseari naturalmente privi di lattosio. L’etichetta deve riportare la percentuale residua di lattosio del prodotto, verificata dallo stesso produttore. Inoltre, solo i formaggi lavorati con processi naturali quali fermentazione o stagionatura possono entrare nella lista. Sono lattosio free quelli che hanno 0,01% di residuo della sostanza.

Dunque, la lista fornita dallo studio in questione potrebbe evitare errori e mancanza di informazioni sulle etichette. Solo riportando informazioni corrette, infatti, il consumatore intollerante può acquistare e gustarsi un formaggio in sicurezza.

Parmigiano e Grana contengono meno zuccheri ma questi altri saporiti formaggi Dop sono naturalmente privi di lattosio

Come si diceva sopra, sono 25 i formaggi Dop testati dall’Università di Pisa in collaborazione con l’Associazione Aili ed Ellefree. Due di questi erano già stati certificati come lactose free e sono il Gorgonzola Igor e l’Asiago di Latterie Venete.

Confermati Grana Padano, il Pecorino Romano e il Parmigiano Reggiano come affermato dai Consorzi di provenienza. Altre varietà presenti nella lista con lo 0,001% di lattosio sono: Bitto, Bra, Brie, Caciocavallo Silano, Castelmagno, Cheddar inglese, Emmentaler, Fiore Sardo, Fontina, Le Gruyère, Montasio, Pecorino Sardo, Pecorino Siciliano, Pecorino Toscano stagionato 4 mesi, Piave, Provolone Valpadana, Stelvio, Taleggio, Toma Piemontese, Valtellina Casera.

In ogni caso, gli esperti affermano che ogni persona possiede una tolleranza diversa a questi formaggi. Per alcuni 20 grammi di Grana non hanno effetti negativi, per qualcun altro possono risultare eccessivi. Quindi è necessario valutare individualmente le quantità corrette di prodotto.

