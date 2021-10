Il tiramisù è uno dei dolci in assoluto più amato dagli italiani. Praticamente presente in qualsiasi pizzeria, ristorante e trattoria nella lista dei dessert. Da sempre anche uno dei dolci preferiti a livello familiare, con i nostri figli che ne sono particolarmente golosi. Talmente tanto che nella maggior parte dei casi le pirofile del tiramisù sono decisamente abbondanti. Proprio per questo motivo però e dato l’alto potenziale calorico del dolce di cui stiamo parlando, rischiamo di perdere in freschezza. Parliamo sempre delle 1.000 varianti del tiramisù ma sbagliare questi passaggi potrebbe davvero rovinarlo o deteriorarlo nel giro di poche ore. Vediamo alcuni i preziosi suggerimenti tecnici di un caro amico pasticcere.

Come conservare correttamente il tiramisù

Prima di dare un’occhiata ai passaggi reali della ricetta, voliamo direttamente a un aspetto molto pratico del tiramisù: come conservarlo correttamente. Come dicevamo sopra, quasi sempre prepariamo, o riceviamo una pirofila che contiene molto più tiramisù di quanto potremmo mangiarne. Le alternative sono due: o ingozzarci, o cercare di conservarlo al meglio. Contenendo infatti il mascarpone, uno degli alimenti più delicati in assoluto, non dobbiamo sbagliare il sistema di conservazione. Ecco, quindi che il sistema migliore è:

utilizzare dei contenitori, delle vaschette o delle coppette in vetro, che abbiano un coperchio ermetico. In vendita troveremo sicuramente almeno un paio di marchi storici specializzati in questa tipologia di prodotto.

Uno degli errori principali che potrebbe capitarci preparando il tiramisù è quello di renderlo troppo liquido. Cosa che comunque può destare la nostra attenzione anche se il tiramisù viene da fuori. Principalmente gli errori potrebbero essere causati da due passaggi:

non aver montato la crema al mascarpone a dovere;

avere sbagliato le proporzioni nelle dosi degli ingredienti.

Se ci ritroviamo con un tiramisù già pronto e troppo liquido, l’unico rimedio che potremmo cercare è quello di metterlo in frigo, magari utilizzando il suggerimento sopra esposto.

L’ importanza dei biscotti ma che hanno sempre una cosa in comune

Se il mascarpone rappresenta uno degli ingredienti clou del tiramisù, i biscotti non sono da meno. Sia che utilizziamo i savoiardi, i Pavesini, o altri tipi di biscotti similari, per tutti c’è un consiglio comune. Preparare il nostro dolce almeno 24 ore prima, così che i biscotti possano sia ammorbidirsi che amalgamarsi con il resto degli ingredienti. E, a proposito di ricette e attenzioni, non dimentichiamo quel piccolo particolare poco conosciuto che può trasformare una semplicissima torta di mele.

