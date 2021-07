Molte mamme quando arriva il momento dello svezzamento, cominciano a preoccuparsi, immaginando situazioni complicate e faticose. Niente paura, per tutto c’è un modo adatto per fare le cose bene. Intanto, togliamo l’ansia che ci disturberebbe in questo delicato momento. Come in tutti i cambiamenti e i distacchi, la chiave da usare è la pazienza dell’amore. Certo, all’inizio qualche difficoltà ci può essere. Il bambino è abituato al latte ed ora deve passare a un cibo solido, ma non sarà chissà quale dramma. Usare la fantasia anche in questi casi non guasta. Ecco come abituarli con pappe profumate e pioggia di allegria nel periodo dello svezzamento.

Separazione

L’aspetto pratico dell’abituarlo ad un nuovo gusto dei cibi non sarà difficoltoso, se non ci agiteremo perché all’inizio il bambino non mangia tutto. Quello che serve, è sapere che il momento dello svezzamento, il bambino lo sente come un distacco dalla mamma. Quel momento così speciale dell’allattamento viene di colpo interrotto. Ci vuole pazienza e dolcezza per far sì che il bambino superi questa fase.

Prendiamoci il tempo delle prime pappe

Le prime volte che il bambino assaggerà le sue prime pappe dovremmo stare accanto a lui il più vicino possibile. Guardiamolo nello stesso modo come quando gli davamo il latte. Cantiamo e scherziamo mentre assaggia quei nuovi gusti che non conosce. Sicuramente sorriderà vedendo la sua mamma allegra e piano piano saprà gustare nuovi sapori.

Ogni cambiamento è una conquista

Il bambino ha paura dei cambiamenti ed è per questo che va sempre accompagnato a superare il momento del distacco. È sempre difficile spostarlo da una situazione che conosce ad una completamente nuova.

Pappe profumate e pioggia di allegria nel periodo dello svezzamento

In realtà quasi tutto, dipenderà da come la mamma si tranquillizzerà rispetto a quel cambiamento. Il consiglio è di consegnare al bambino una leggerezza e incoraggiarlo con allegria ad assaggiare nuovi gusti. Il sapore di novità deve arrivargli attraverso una spensieratezza che la mamma sa veicolare al bambino, perché lo rassicuri che tra loro nulla è cambiato.