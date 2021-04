I pappagalli sono decorativi e divertenti, ma talvolta sono troppo rumorosi perché emettono vocalizzi tutto il giorno. Ci svegliano fischiando e strillano fino al tramonto.

Ma lo fanno anche durante il giorno, quando sono annoiati, quando c’è troppo silenzio, quando ascoltiamo la musica. Si può prendere qualche provvedimento per addestrarli e avere un po’ di pace. Ecco un metodo infallibile scovato dalla Redazione Animali di Proiezioni di Borsa.

Un addestramento semplice e divertente

Pappagalli indisciplinati, come rieducarli in pochi giorni con un metodo facilissimo. Il pappagallo è un animale colorato e dal carattere vivace. Emettere strilli e vocalizzi è un comportamento naturale per lui.

Chi ama la compagnia silenziosa, ha sbagliato pet, doveva scegliere una tartaruga. Detto questo, non è difficile farlo diventare tranquillo.

Per convincerlo a diminuire gli schiamazzi, usiamo un clicker, un oggetto sonoro per addestramento che si compra nei negozi di animali e anche sul web. Poniamoci di fronte al nostro uccellino con un sorriso. Appena resta in silenzio clicchiamo e diamogli immediatamente un bocconcino delizioso. Ripetiamo questa operazione cliccando nei momenti di calma, finché non ci fisserà, ansioso di ricevere un altro premio.

Ma non bisogna dargli nessuna ricompensa se inizierà a cinguettare o a schiamazzare. Facciamolo appena tace: è facilissimo, bisogna cliccare e dare il premio. Ben presto egli assocerà la ricompensa al buon comportamento. Possiamo anche accompagnare il premio con un complimento.

Quali sono i premi più golosi

I pappagalli amano alimenti colorati e saporiti. Pezzetti di biscotto proteico per volatili ai frutti di bosco, per esempio. O un pezzetto di mela intinto nello yogurt.

Bisogna dividere il bocconcino in porzioni molto piccole, in modo che possa mangiarle velocemente e rimanere concentrato sull’addestramento.

In un breve arco di tempo il pappagallo capirà che, emettendo strilli e schiamazzi, rovesciando il cibo e l’acqua nella gabbia, nessuno si avvicinerà a premiarlo. Anzi, verrà lasciato solo nella stanza o in veranda. Mentre se starà in silenzio o cinguetterà a voce bassa, verrà visitato e il suo buon comportamento sarà ricompensato.

Pappagalli indisciplinati, come rieducarli in pochi giorni con un metodo facilissimo

Attenzione, qualcuno consiglia di utilizzare, per l’educazione dei pappagalli, le luci stroboscopiche collegate al suono, che sono molto fastidiose. Questo sistema, utilizzato dai dj per le feste da ballo, rischia di frastornare violentemente i nostri pappagalli.

Diventano silenziosi e depressi, perché psicologicamente provati dalla tortura di una luce intermittente. Invece di creare un’inutile sofferenza che porta alla depressione e talvolta anche alla morte, organizziamoci per educare il nostro pappagallo. E comprargli dei giochini divertenti che lo tengano mentalmente impegnato. Come altalene, scale tibetane. Evitando, magari, quelli con corredo di sonagli.