Una delle prime regole in cucina è evitare sprechi inutili. Ce lo dicevano i nostri nonni, che erano esperti nell’utilizzare tutto ciò che avevano a disposizione. Persino i gambi dei carciofi possono essere riutilizzati per questa ricetta gustosa. Così oggi ci occupiamo di un avanzo che potremmo definire lussuoso. Infatti, proviene da un prodotto che viene apprezzato in tutto il Mondo per la sua bontà e per la capacità di arricchire di sapore le portate. Il Parmigiano Reggiano, inoltre, ha anche la grande qualità di rientrare nella lista di formaggi privi di lattosio.

Così tutto ciò che dobbiamo fare è comprare (o preparare) degli gnocchi e preparare il nostro palato per questa delizia. Il sugo verrà preparato con le croste del Parmigiano. Avremo le papille gustative in estasi con questo primo cremoso.

Cosa serve per la preparazione

Serviranno pochi ingredienti per questa delizia e tutti assai reperibili ed economici. Molto probabilmente abbiamo tutto ciò che serve tra frigorifero e dispensa. Per due persone ci vogliono:

passata classica 250 g;

brodo vegetale 130 ml;

carota 50 g;

cipolla 50 g;

sedano 50 g;

croste di parmigiano 150 g;

olio EVO 70 ml;

gnocchi.

Per cominciare, dobbiamo soffriggere gli ortaggi. Tagliamoli finemente e rosoliamoli nell’olio d’oliva. Nel frattempo, raschiamo le croste, lessiamole in acqua, e quando saranno morbide e dopo averle asciugate, tagliamole a cubetti. Aggiungiamo la polpa, le croste e due terzi circa del brodo. Ora avrà inizio una fase piuttosto lunga in cui i sapori si amalgameranno in padella. Questa fase procederà per circa 2 ore. Gradualmente aggiungiamo il brodo per allungare il sugo se si sta riducendo.

Papille gustative in estasi con questo primo cremoso fatto con le croste croccanti del formaggio Parmigiano

Possiamo ora occuparci degli gnocchi. Per quanti li volessero fare a mano, è bene ricordare che tra le tipologie più adatte ci sono quelle a pasta gialla e che la farina per l’impasto raccomandata è quella appartenente alla tipologia 00.

A prescindere dal metodo, cuociamoli in abbondante acqua salata. Quando saranno emersi, possiamo toglierli dalla cottura. Poniamoli poi ancora umidi all’interno del tegame o della padella contenente il nostro sugo. Lasciamoli amalgamare ed insaporire per qualche secondo. Gli gnocchi alla fine risulteranno morbidi, cremosissimi e davvero saporiti. Possiamo poi concludere con una ulteriore spolverata di Parmigiano grattugiato per concederci un ultimo sfizio.

