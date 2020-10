Uno sfizioso amore salato sboccerà tra i fornelli grazie alla relazione indiscussa tra il pomodoro e la mozzarella. Prodotti rigorosamente italiani, apprezzati ma anche invidiati da tutto il mondo. La cucina Italiana è una gioia per il palato e quest’oggi, gli Esperti buongustai di ProiezionidiBorsa hanno intenzione di rallegrare i Lettori come solo la tradizione della buona cucina sa fare. Attenzione ai panzerotti al forno pomodoro e mozzarella, perché sarà amore a prima vista. Adatti per rendere più viva una serata poco movimentata a causa delle restrizioni e le limitazioni di orari dettate dal nuovo DPCM. Di seguito, tutto l’occorrente per la preparazione di circa 15 panzerotti

Ingredienti

500 g fi farina tipo 00;

300 g di acqua;

1 bustina di lievito di birra;

1 uovo;

latte 1 cucchiaino;

Olio extra vergine d’oliva, sale.

Per il ripieno

Passata di pomodoro;

Mozzarella;

Olio extra vergine d’oliva, sale e origano q.b.

Panzerotti al forno pomodoro e mozzarella per un amore a prima vista. Preparazione

Preparare i panzerotti è facile, basta solo un po’ di pazienza iniziale per la realizzazione dell’impasto. In una ciotola, inserire farina e lievito setacciati insieme ad un filo d’olio. Lavorare con le fruste elettriche e versare pian piano l’acqua. Impastare fino quando il composto non risulta omogeneo. Aggiungere anche un pizzico di sale. Far riposare per circa 2 ore, l’impasto nella ciotola ricoperto da uno strato di pellicola alimentare trasparente.

Di seguito, tagliare la mozzarella a pezzetti, cercando di strizzarle per bene. Far cuocere una classica passata di pomodoro e successivamente mescolare insieme i due ingredienti, con l’aggiunta di sale, pepe ed una spolverata di origano.

Stendere la pasta sul tavolo infarinato e con un coppapasta tagliare l’impasto con la forma prestabilita. Infine, inserire il condimento al suo interno e richiudere su sé stesso ogni panzerotto.

Sigillare i bordi con l’aiuto di una forchetta e disporli su una teglia ricoperta da carta da forno. Spennellare con un po’ di latte e far cuocere a circa 220 gradi per 15 minuti. I panzerotti a questo punto, saranno pronti per far “strage di palati”.

