Un dolce soffice e con un ripieno cremoso di cioccolato e nocciole. Un peccato di gola che non lascia spazio all’indecisione.

Una ricetta estemporanea, quando si sente desiderio di un dolce ma non si ha tempo a sufficienza o ingredienti per farne uno elaborato. L’impasto dei “pansotti” infatti non vuole lievitazione e la cottura in padella farà risparmiare l’accensione del forno.

Come sana merenda per piccoli o semplice dessert per grandi, il pansotto alla nutella scalda il cuore e soddisfa il palato. Pansotti alla nutella fatta in casa super facili per un dolce che è una goduria.

Crema di nocciole e cioccolato fatta in casa

Eguagliare il sapore di uno dei prodotti più venduti al mondo, la Nutella, è quasi impossibile. È anche vero che gli ingredienti contenuti nella crema spalmabile Ferrero non sono del tutto chiari. Un ingrediente segreto c’è sempre. Tuttavia, preparare con le proprie mani una crema dal sapore simile alla nutella non è impossibile.

Per una versione casalinga e salutare della crema di nocciole e cioccolato gli ingredienti sono:

80g di nocciole pelate;

30g di zucchero di canna (opzionale);

5 gr di cacao amaro;

150g di cioccolato fondente o al latte;

25ml di olio di semi.

Cominciare tostando le nocciole. Metterle nel mixer ancora calde e cominciare a frullare. L’operazione deve alternare momenti in cui le nocciole vengono frullate, a momenti di stop. In questo modo si evita il surriscaldamento del mixer (o frullatore) e si favorisce il rilascio del naturale olio delle nocciole.

Dopo qualche minuto, le nocciole cominceranno a formare una pasta. Quindi aggiungere lo zucchero e frullare. Riporre l’impasto in una ciotola e aggiungere il cacao, poi l’olio a filo. Sciogliere a bagnomaria in cioccolato e incorporarlo a filo alla pasta di nocciole. Quando il composto sarà liscio e omogeneo, riporlo in un vasetto.

Pansotti alla nutella fatta in casa super facili per un dolce che è una goduria

Una volta ottenuta la nutella fatta in casa, si possono preparare i pansotti ripieni.

Ingredienti:

250gr di farina;

120gr di zucchero;

100ml di acqua;

½ bustina di lievito per dolci;

qualche goccia di essenza di vaniglia;

20ml di olio di semi;

nutella fatta in casa.

Procedimento

In una ciotola mettere la farina insieme a lievito e zucchero. Creando un buco al centro aggiungere olio, acqua e vaniglia. Impastare e ottenere una pasta morbida ma compatta. Stendere la pasta (circa 2 cm) su un ripiano dove si sarà sparsa della farina.

Ricavare con un coppapasta circa 24 cerchi della stessa misura. Ora, in metà cerchi di pasta mettere al centro un cucchiaio di crema di nocciole e cacao. Sovrapporre i dischi rimasti a quelli farciti e sigillare i bordi.

Preparare una padella antiaderente. Ungere con olio aiutandosi con un tovagliolo di carta. Cuocere i pansotti per circa 5 minuti per ciascun lato. Mangiarli caldi, senza bruciarsi! Ecco pronti i pansotti alla nutella fatta in casa super facili per un dolce che è una goduria.