Un bucato profumato a lungo e piacevolmente fresco è il desiderio di chiunque. I panni per l’asciugatura sono un artificio che esiste in commercio proprio per ottenere questi risultati. Molto spesso il loro costo non è proprio indifferente e quale soddisfazione è più grande di preparare da sé i propri rimedi? La Redazione intende quindi mostrare come avere panni sempre morbidi ed eccezionalmente freschi con questa semplice invenzione che tutti possono sperimentare e riutilizzare più volte. Si tratta di fogli per l’asciugatura da fare comodamente in casa. Ecco poche e semplici cose da sapere al riguardo.

Fogli per l’asciugatrice

Per un bucato perfetto basta inserire questi fogli durante il ciclo di asciugatura dei capi. Ma esiste un modo per autoprodurli e sfruttarli ripetutamente. Questi fogli oltre a profumare riescono a rendere i capi meno elettrostatici e sono riutilizzabili. Il loro potere olfattivo dura all’incirca per 10 o 12 cicli di asciugatura e il loro costo è davvero economico. Questa è la procedura per prepararli autonomamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Fogli rinfrescanti fai da te

Ecco subito come avere panni sempre morbidi ed eccezionalmente freschi con questa semplice invenzione che tutti possono sperimentare e riutilizzare. Occorreranno dell’ammorbidente qualunque, vecchi stracci o asciugamani e un contenitore in cui immergere entrambi. Per questo rimedio consigliamo di usare vecchi tessuti o asciugamani danneggiati o che hanno perso colore.

Basterà posizionarli in un contenitore sufficientemente grande e coprirli di ammorbidente. La quantità dipenderà dal numero di stracci utilizzati, ma l’obiettivo è impregnarli totalmente di ammorbidente. È possibile riversare l’ammorbidente avanzato nuovamente all’interno del flacone.

Come utilizzarli

Una volta che ciascuno straccio avrà assorbito sufficiente prodotto basterà strizzarlo bene per non farlo gocciolare. Stendere poi ogni straccio e lasciarlo asciugare all’aria fresca fino a completa asciugatura. Il panno deve tornare completamente secco.

Inserire un panno per ogni ciclo di asciugatura e il risultato sarà un bucato profumato, morbido e non elettrostatico. Ogni panno dura per circa 10 cicli di asciugatura prima di consumare il suo potere rinfrescante.

Conservare i panni in un barattolo di vetro dotato di chiusura ermetica per prolungarne la durata e di collocarlo vicino all’asciugatrice per maggiore praticità. Questa soluzione economica è anche un riciclo intelligente di stracci inutilizzabili.

Approfondimenti

Ed ecco altri 5 suggerimenti furbi per il lavaggio e l’asciugatura del bucato che in pochi conoscono.