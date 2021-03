Il pane fatto in casa fa parte della tradizione culinaria di ogni paese. Ed è inconfondibile il profumo e il sapore del pane appena sfornato. Nonostante ci siano molti tipi di pane, uno mette sempre d’accordo grandi e piccini. I panini all’olio.

Sono piccoli, morbidi e con un gusto incredibile. Sono versatili sia come semplice pane, sia per le varianti dolci e salate. Insomma, un pane della tradizione semplice ma gustoso. Nelle prossime righe la redazione di ProiezionidiBorsa spiegherà come realizzare i panini all’olio fatti in casa super morbidi e buonissimi.

La ricetta

Per realizzarli servono:

a) 500 gr di farina 00;

b) 320 ml di acqua;

c) 1 bustina di lievito mastro fornaio;

d) 1 cucchiaino di sale;

e) 1 cucchiaio di olio di oliva.

Per prima cosa bisogna mettere il lievito nell’acqua e mescolare in modo che si sciolga bene. Dopodiché lo si versa in una ciotola insieme a tutti gli altri ingredienti. Con le mani si impasta il pane finché non risulta compatto e senza grumi.

L’impasto sarà un po’ appiccicoso ma è normale. Una volta amalgamato il tutto si spolvera con un po’ di farina la palla che si è creata e il fondo della ciotola. In questo modo l’impasto non si attaccherà alla ciotola. Si copre con un canovaccio e si lascia riposare per 2 ore.

Al termine di questo tempo si creano le pagnotte. Per lavorare l’impasto si può utilizzare altra farina anche se è bene non eccedere altrimenti il pane sarà meno morbido. Solitamente con queste quantità ne escono 8-9. Sopra la teglia che andrà in forno si mette della carta da forno e si appoggiano sopra i panini. Si copre nuovamente con un canovaccio e si lascia riposare per due ore.

Come cuocerli e conservarli

Al termine delle 2 ore si possono infornare. Il forno deve essere caldo, statico a 250 gradi. Si metterà la teglia al centro del forno e sul fondo una ciotola di alluminio con all’interno un po’ di acqua del rubinetto. Questo aiuterà la cottura del pane.

Dopo 10 minuti, si controlla. Se le pagnottine si staccano dalla carta forno allora sono pronte. Se controllandole rimangono attaccate alla carta forno, hanno bisogno di qualche altro minuto. In linea di massima 10 minuti vanno bene.

Si possono conservare all’interno del sacchetto del pane e di una sacchetta di nylon per qualche giorno. Oppure si possono preparare e una volta raffreddati congelare. Tirandoli fuori dal freezer all’occorrenza. Ecco come fare i panini all’olio fatti in casa super morbidi e buonissimi.