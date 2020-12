Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’Osservatorio di Federconsumatori ha monitorato i costi dei dolci natalizi d’eccellenza. Purtroppo non ci sono buone notizie: panettoni e pandori lievitano di più con il coronavirus rispetto al 2019. Logicamente, il riferimento è al prezzo al consumo e non alla preparazione del prelibato dolce. Gli italiani non faranno mancare panettone e pandoro sulla propria tavola imbandita per le festività consci di dover sborsare soldi in più. I due prodotti registrano un aumento del 5%. Sugli scaffali dei supermercati ci sono varie tipi, gli italiani, però, non rinunciano al pandoro classico e al panettone ambrosiano.

Gli acquisti

Infatti 1 famiglia su 4 acquista la versione tradizionale prettamente nei supermercati o nella Grande Distribuzione Organizzata perché sui portali online è poco conveniente. I panettoni e pandori delle tradizionali marche industriali hanno un costo meno esorbitante, mentre per gli amanti del dolce artigianale c’è da sborsare molti euro in più. Negli ultimi anni, i consumatori sono stati attratti da prodotti non classici, preparati con varie creme.

Panettone e pandoro: quando sono degni di questo nome?

Non tutti sanno che un dolce per chiamarsi pandoro o panettone deve rispettare determinati requisiti. Il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal 2005 hanno stabilito gli ingredienti da utilizzare e le procedure da seguire nella preparazione. Preferiamo, in questo articolo, mostrare i costi medi relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne per il panettone gluten free (500 grammi) e il mini-panettone (100 grammi).

Quanto costano

Il panettone classico nel 2019 costava in media circa 9,60 euro mentre oggi ha avuto un rincaro del 2%. Il pandoro ha subito il maggior incremento (+25%) da un anno all’altro: in media viene oggi viene venduto a 9,55 euro. Il mini panettone costa 2,65 euro, il panettone gluten free 12,90 euro, il panettone artigianale 32,60 euro, il panetto special edition agli agrumi 38,90 euro. Non è semplice districarsi tra l’ampia gamma di prodotti proposti. Spesso si acquista il panettone oppure il pandoro in base al prezzo.

Come riconoscere un buon pandoro oppure un buon panettone

Poi quando si apre il cartone si resta soddisfatti o meno. Ricordiamo che il pandoro deve avere un colore dorato, uniforme e asciutto all’esterno. Il panettone, invece, al taglio deve presentare gli alveoli grandi e irregolari, indice di buona levitazione. Intanto, panettoni e pandori lievitano di più con il coronavirus dal punto di vista di prezzo.