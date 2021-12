Ci siamo appena lasciati alle spalle i pranzi e le cene di Natale e Santo Stefano. Mentre pensiamo già a come depurare l’organismo e smaltire le calorie in eccesso, dobbiamo risolvere la questione degli avanzi. Possiamo congelare il brodo dei tortellini, le lasagne, la carne e il pesce, ma per quanto riguarda i dolci dobbiamo procedere diversamente. È una grande conquista riuscire a riutilizzare i dolci di Natale lasciati a metà senza ingozzarci tra un pasto e l’altro. Per farlo, per esempio, possiamo convertirli in un eccellente dolce per Capodanno. Renderemo panettone e pandoro ancora protagonisti riusando gli avanzi in questo dolce al cucchiaio perfetto per Capodanno, che prepareremo velocemente e con pochi altri ingredienti. Quindi non facciamoci prendere dalla gola, prendiamo tutto il panettone e il pandoro avanzati e mettiamoci ai fornelli. Faremo un figurone al cenone di Capodanno, eliminando gli sprechi.

Panettone e pandoro ancora protagonisti riusando gli avanzi in questo dolce al cucchiaio perfetto per Capodanno

Pochi lo sanno, ma possiamo riutilizzare gli avanzi natalizi di panettone e pandoro in un semifreddo ottimo per il cenone di Capodanno. Per preparare il semifreddo al pandoro e panettone, abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti oltre agli avanzi del Natale. Nello specifico, gli ingredienti necessari sono:

avanzi di pandoro e panettone;

100 millilitri di panna liquida fresca;

200 grammi di mascarpone;

3 cucchiai di crema di whisky;

3 cucchiai di zucchero di canna.

A questi dobbiamo aggiungere, per la guarnizione:

150 grammi di cioccolato fondente;

altri 50 millilitri di panna liquida fresca.

Preparazione

Per preparare il nostro dolce al cucchiaio di Capodanno, partiamo proprio dagli avanzi di pandoro e panettone. Per prima cosa, tagliamo a fette pandoro e panettone avanzati. Teniamo da parte un paio di fette e sbricioliamo in piccoli pezzetti tutte le altre. Mettiamo i pezzetti di pandoro e panettone in un frullatore. Aggiungiamo anche il mascarpone, la panna, lo zucchero di canna e la crema di whiskey. Frulliamo gli ingredienti fino ad ottenere una crema densa e omogenea. Nel mentre, prendiamo il resto della panna e montiamola con una frusta. Aggiungiamo lentamente la panna montata all’altro composto, con movimenti cauti dal basso verso l’alto. Versiamo metà del composto in una pirofila rivestita di carta forno. Dopo averla ben spalmata, ricopriamo la crema con le fette di pandoro e panettone messe da parte e versiamoci sopra il resto del composto.

Ricopriamo tutto con la pellicola e riponiamo il semifreddo in freezer per mezz’ora. Nel mentre, sciogliamo il cioccolato a bagnomaria e uniamolo alla panna. Una volta tolto il semifreddo dal freezer, guarniamolo con la crema al cioccolato e sarà pronto il dolce per Capodanno.

