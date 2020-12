Il pane fatto in casa è uno dei simboli del primo lockdown. Tuttavia, una volta sperimentato e capito che non è poi così difficile da realizzare, molti hanno deciso di continuare a preparare il pane direttamente dalla cucina di casa. Tra le innumerevoli ricette, molte sono anche presenti nella rubrica di cucina firmata ProiezionidiBorsa, questa particolare versione vanta di mantenere il pane dolce morbido più a lungo. In che modo? Grazie all’aggiunta di un ingrediente genuino e buonissimo: il miele. Di seguito tutto l’occorrente per la ricetta.

Ingredienti

a) 40 g di miele di acacia;

b) 550 g di farina Manitoba;

c) 300 g di latte intero;

d) 20 g di lievito di birra fresco;

e) 50 g di burro;

f) sale q.b.

Pane sempre soffice con questo ingrediente tutto da scoprire. Procedimento

Il pane al miele è molto amato dai bambini ed è indicato per servirlo a colazione anche accompagnato da una confettura di qualità oppure da una classica crema di nocciole. Tuttavia, è ottimo anche da servire insieme a salumi e formaggi per un antipasto sfizioso.

Per realizzarlo, innanzitutto bisogna versare il latte in un pentolino e riscaldarlo ma senza portarlo a bollore. Una volta caldo, trasferirlo in una ciotola abbastanza capiente. Successivamente, versare il miele e mescolare.

Tagliare il burro a cubetti e far sciogliere nel latte ancora tiepido. Mescolare e aggiungere il lievito di birra sbriciolato. A questo punto, dopo aver amalgamato gli ingredienti unire la farina poco alla volta insieme a mezzo cucchiaino di sale. Dopo poco l’impasto prenderà forma. Impastare con le mani trasferendo il panetto su un piano di lavoro leggermente infarinato.

Una volta raggiunta la giusta consistenza, ricordiamo che l’impasto deve essere liscio ma non appiccicoso, inserire il panetto in una ciotola e coprire con la pellicola trasparente alimentare. Far lievitare per circa 2 ore e mezza. Trascorso il tempo d’attesa, riprendere l’impasto e lavorarlo ancora creando una forma tondeggiante oppure dividendolo in più parti per formare più panini. In una teglia ricoperta da carta da forno, posizionare il pane e lasciar lievitare ancora per un’altra mezz’ora.

Prima di infornare spennellare la superficie con un leggerissimo strato di latte e far cuocere alla temperatura di 180° per circa 25 minuti. Ed ecco che il gioco è fatto. Il pane al miele sarà una morbida sorpresa per tutta la famiglia.

