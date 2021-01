Capita molto spesso di ritrovarsi in casa alcuni avanzi di pane bianco, che rimangono nella dispensa inutilizzati. O peggio ancora, finiscono nella pattumiera e diventano uno spreco di cibo – e di soldi. Una fine non molto piacevole, soprattutto considerando che ci sono tantissimi modi per recuperare questo alimento prezioso.

Il pane, infatti, anche se secco, conserva molte delle sue proprietà. Soprattutto non è affatto detto che raffermo voglia dire non più commestibile. Magari è semplicemente indurito dall’aria, e quindi gettarlo via sarebbe davvero uno spreco. Sebbene il pane secco sia comunque ottimo per chi ha animali, specialmente cani – che ne beneficiano a livello di digestione – può diventare un ingrediente chiave per alcune ricette davvero da leccarsi i baffi.

Pane secco in casa? Ecco una ricetta semplice e da leccarsi i baffi per riutilizzarlo

Ecco dunque la ricetta per questa ‘pizza ripiena’ dal sapore antico, a base di pane secco. Ne occorreranno 300 grammi, per iniziare. In una ciotola, il pane va spezzettato e unito a 300 millilitri di latte fresco, lasciandolo poi in ammollo. Il pane si ammorbidirà fino a diventare una poltiglia pastosa, che andrà scolata dal liquido in eccesso tramite uno scolapasta. Al composto così ottenuto si uniscono 10 grammi di sale, un giro di olio, un po’ di origano. Mescolare bene.

Preparare una pirofila foderandola di carta forno ben oliata. Versare uno strato del composto a base di pane e spianarlo bene. Su di esso adagiare delle fette di pomodoro, con un pizzico di sale, di origano e un giro di olio extravergine d’oliva. Guarnire con 200 grammi di olive nere snocciolate e imbottire con 200 grammi di mozzarella a fette. Riempire la pirofila con quello che resta del composto a base di pane. Infornare per 45 minuti a 200 gradi e servire questa bontà bella calda e filante!

