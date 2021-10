Per evitare gli sprechi e risparmiare utilizziamo molto spesso il congelatore. Quando abbiamo verdure o piatti che avanzano riponiamo tutto nei sacchetti gelo e li riponiamo in freezer. In questo modo avremo sempre a disposizione tutto quello che ci serve per preparare le nostre gustose ricette.

Il congelatore è sicuramente uno degli elettrodomestici più utili che abbiamo in casa. Abbinato al frigo e più piccolo, oppure acquistabile a cassetti o a pozzetto in versione separata. Grazie al congelatore possiamo conservare a lungo prodotti che altrimenti avremmo buttato. Uno di questi è sicuramente il pane che molto spesso compriamo in quantità eccessive. Alcune tipologie di pane anche dopo un giorno risultano ormai quasi immangiabili. Duri come le pietre e impossibili da riutilizzare se non come pangrattato.

Pane scongelato fragrante come appena sfornato con questo incredibile segreto per renderlo croccantissimo

Quindi procediamo a congelarlo per non buttarlo via ma non sappiamo mai come scongelarlo alla perfezione. Abbiamo provato in forno, nel microonde o anche a lasciarlo scongelare a temperatura ambiente. Il problema è che sembra quasi impossibile farlo ritornare croccante come appena comprato.

Oggi sveleremo come recuperare il pane surgelato e gustarcelo come se fosse fresco. Per poter riuscire nella nostra missione avremo bisogno del microonde. Sfruttando alcune funzioni di questo forno salvavita avremo pane e panini super croccanti.

Prima di tutto prendiamo il pane o i panini ancora surgelati e posizioniamoli sul piatto rotante del microonde. Il primo passaggio prevede l’utilizzo della funzione “Defrost”, ovvero di scongelamento. Impostiamo il timer a 1 minuto o 2 minuti, in base alla quantità di pane.

Cosa fare adesso?

Ora ci servirà la griglia in metallo rialzata che si trova in dotazione nella maggior parte dei microonde. Se non l’abbiamo basterà acquistarla in un qualsiasi negozio per casalinghi oppure online. Inseriamo la griglia nel microonde e posizioniamoci sopra il pane. Ora avviamo la funzione Grill per 2 minuti, dopodiché capovolgiamo il pane e impostiamo altri 2 minuti. Ed ecco che il pane sarà sofficissimo all’interno e super croccante all’esterno. Possiamo mangiarlo farcendolo con dell’affettato o come accompagnamento ai nostri secondi. Nessuno si accorgerà che abbiamo servito del pane surgelato.

Ecco come avere il pane scongelato fragrante come appena sfornato con questo incredibile segreto per renderlo croccantissimo. Da ora in poi potremo conservare in freezer tutto il pane che vogliamo senza rinunciare al suo gusto sensazionale. Ricordiamoci sempre di annotare la data del congelamento e consumare tutti i cibi nei tempi utili. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo “Entro quando mangiare il cibo scongelato per evitare brutte sorprese”.

