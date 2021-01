Difficile rinunciare ad una bella fetta di pane, magari per accompagnare salumi e formaggi oppure per assaporare una crema. Con la Nutella, poi, il pane si sposa perfettamente, senza contare il connubio perfetto tra pane caldo e mortadella.

Insomma, dire addio ai fragranti filoncini e alle morbide pagnotte non è certamente una scelta poco sofferta. Eppure, soprattutto negli ultimi anni, è aumentato il numero di celiaci e di intolleranti al glutine. E tra le numerose alternative al pane tradizionale c’è una ricetta decisamente gustosa, proteica e senza glutine, adatta al periodo del “dopo le feste” in cui si ha voglia di mangiare meglio e in modo più salutare. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti per 6 persone

a) mezzo chilo di farina di ceci;

b) 8 uova;

c) 100 g di semi, preferibilmente un mix di chia, sesamo, canapa e girasole;

d) 100 g di farina di mandorle;

e) 8 cucchiai di olio Evo ma anche l’olio d’oliva andrà bene;

f) 700 ml di acqua tiepida;

g) 15 grammi di bicarbonato;

h) un pizzico di sale.

Pane proteico senza glutine, ecco una ricetta veloce e utile per non soffrire più di gonfiore addominale. Preparazione

Per realizzare il pane proteico, innanzitutto, bisogna prendere una ciotola e versarla di acqua tiepida. Poi, versare al suo interno anche l’olio. Mescolare con cura per qualche minuto e lasciare da parte.

A questo punto, in una seconda ciotola, inserire la farina di ceci, poi quella di mandole e cospargete di semi. Mescolare e unire ad una ad una le 8 uova. Un pizzico di sale ed infine, versare poco alla volta anche la miscela di acqua e olio. Se possibile lavorare con le fruste, aggiungendo anche il bicarbonato. Oppure, impastare con le mani energicamente.

Una volta omogeneo, l’impasto dovrà essere versato in uno stampo per pane o per plumcake, rivestito con un foglio di carta da forno. In alternativa, creare a mano tanti piccoli panini a forma rotonda. Far cuocere in forno statico per circa 45 minuti alla temperatura di 180° C. Ed ecco che in poco tempo, il pane sarà pronto per essere addentato. Inoltre, il pane avanzato può essere congelato e tirato fuori all’occorrenza. Buono, fit e salutare! Consigliatissimo.

